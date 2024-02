Aubameyang: "Klopp es una buena opción para el Barça"

El adiós de Xavi Hernández al banquillo del Barça a final de temporada ha provocado que la dirección deportiva tenga que priorizar la elección de un nuevo entrenador. Y una de las opciones que más gusta es la de Jürgen Klopp, que también ha anunciado que dejará el banquillo del Liverpool a final de temporada después de nueve años al frente del conjunto red.

El técnico alemán ha asegurado que su intención es la de tomarse un año sabático para recuperar su energía. Esa voluntad y su alto caché son los dos obstáculos que debería superar el Barça en caso de decantarse por su incorporación.

Por si alguien en el club blaugrana duda de que Klopp sea la opción idónea para tomar el relevo de Xavi, un futbolistas que ha estado a las órdenes de ambos ha avalado el fichaje del aún técnico red.

Se trata de Pierre Emerick Aubameyang, que en una entrevista con Gerard Romero ha elgiado tanto a Klopp como a Xavi. El técnico alemán fichó a Abuameyang para el Borussia Dortmund en 2013 y en el club renano compartieron dos temporadas en las que el delantero francés de ascendencia gabonesa disputó 94 partidos en los que anotó 41 goles y sirvió 16 asistencias.

Real Madrid - FC Barcelona: Aubameyang abrió el marcador en el Bernabéu

Bajo las órdenes de Xavi jugó 24 partidos, dando una asistencia y marcando 13 goles, dos de ellos, en la goleada en el Santiago Bernabéu (0-4) que ponía punto y final a una racha de cinco derrotas del Barça ante el Real Madrid.

"Klopp es un ganador. Su forma de ser encaja en el Barça", asegura un Abuameyang que se congratularía de ver a su extécnico en el banquillo blaugrana: "Klopp te da todo, energía, ha ganado grandes títulos, es un buen entrenador. Si hay posibilidad para el Barça es una buena opción, estuve muy a gusto con él en Dortmund. Sería increíble que pudiera venir".

"Xavi es una gran persona y hay que confiar en él"

Dicho esto, el delantero gabonés, actualmente en las filas del Olympique Marsella, invitó a los culers a seguir confiando en el Barça y Xavi: "Aún no ha acabado la temporada para el Barça. Queda Liga y Champions. Hemos sufrido, pero hay que dar todo para ganar algo. Pienso en Xavi y es una gran persona y hay que confiar en él".

Abameyang acabó haciendo un repaso a su breve, pero intenso paso por el Camp Nou. "No tengo ningún reproche al Barça, así es la vida. He pasado poco tiempo aquí pero lo más importante es el buen recuerdo con el que me he quedado", asegura un agradecido Aubameyang, que solo lamenta no haber podido alargar esa etapa: "Pienso que el problema para que no siguiera en el Barça fue el temaeconómicoa. Era de los pocos jugadores que el club podía vender, sino pienso que podría haberme quedado más años".