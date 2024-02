Darwin Núñez se retiró con molestias

Darwin Núñez, delantero del Liverpool, se retiró lesionado del partido de este sábado ante el Brentford. El jugador uruguayo, autor del 0-1 en la victoria de su equipo ante el Brentford por 1-4, fue sustituido al descanso, con la duda de si fue por decisión técnica o si tenía algún tipo de problema físico.

En declaraciones tras el partido, Jürgen Klopp, técnico de los 'Reds', confirmó que el jugador sintió unas molestias, pero señaló que es pronto para saber la importancia de su dolencia. "Es una mezcla de emociones, porque hemos perdido a varios jugadores y no sabemos la gravedad. No tiene buena pinta para ninguno", dijo en referencia a Diogo Jota y Curtis Jones, que se lesionaron en la primera mitad.

"Lo de Curtis y lo de Jota fueron golpes, con Darwin fueron dos entradas y no sabemos seguro si tiene algo o no. Sintió algo", añadió el alemán.

El Liverpool, líder de la Premier League, recibirá al Luton Town el próximo miércoles, antes de medirse al Chelsea el domingo en la final de la Copa de la Liga. No hay duda que el calendario no deja de apretar y estarán bien pendientes de lo que hagan sus perseguidores. Esto no para y los de Klopp tampoco aflojan. Que no pare la rueda.