Moyes se queja de cómo Ferguson "lo condicionó" para entrenar al United

David Moyes fue el elegido para suceder a Sir Alex Ferguson en el banquillo de los 'Diablos Rojos' El actual entrenador del West Ham ha revelado que fue "presionado" por Ferguson para hacerse con el cargo

No era una tarea para nada sencilla. Tras 27 años al frente del Manchester United, Sir Alex Ferguson anunció su retiro del fútbol. El designado para tomar su relevo fue el que era entrenador del Everton, David Moyes. Las buenas sensaciones dejadas con el conjunto 'toffee' y la confianza del mítico técnico escocés fueron suficientes para consolidar la candidatura de Moyes al banquillo de Old Trafford. No obstante, diez años después, el actual estratega del West Ham ha revelado que "no tuvo opción" para decidir si aceptaba el cargo o no.

Casi tres décadas después, el banquillo del Manchester United volvió a quedar vacante. Por poco tiempo, porque el sucesor de Ferguson, que fue prácticamente elegido a dedo por el mismo entrenador, ya estaba decidido: David Moyes. El escocés, que en la última temporada de Sir Alex (2012-13) dirigía al Everton, aceptó la ardua tarea de coger el testigo del mítico técnico 'red devil'. Firmó un contrato por seis años y se comprometió a aportar a la entidad una era exitosa como la conseguida por su antecesor. No obstante, fue despedido apenas diez meses después por el naufragio en el que se encontraba el United.

"Ni me entrevistaron ni me preguntaron si quería el cargo"

Diez años después, el actual técnico del West Ham ha hablado sobre cómo se fraguó su nombramiento como sucesor de Sir Alex. Reveló que "prácticamente no tuvo opción" para decidir si aceptaba el trabajo o no. "Fui a casa de Ferguson y me dijo que se retiraba y que yo iba a ser el próximo entrenador del equipo", comentó Moyes. "Ni me entrevistaron ni me preguntaron si quería el cargo".

Moyes vivió una etapa convulsa en Old Trafford. Los resultados no acompañaron al equipo y el juego mostrado tampoco dejó buenas sensaciones. Tras años de éxitos bajo la tutela de Sir Alex, el club entró en un bache del que, una década después, aún intenta salir. "Casi me resbalo cuando me lo dijo porque nadie sabía que se iba a retirar. Solo le respondí «sí, okay». No pensé que pudiera decir que no, ni siquiera sabía si estaba en condiciones de decir que no", añadió Moyes sobre su nombramiento.

"En ese momento, tenía dos o tres clubes realmente grandes que estaban hablando de mí y llamándome. Pero cuando Sir Alex vino y me hizo la oferta, fue muy difícil decir que no. Recibir esa oferta del mejor entrenador de la historia fue un gran honor. Sin embargo, si ahora echo la vista atrás y lo miro con más detenimiento, hubiera reconsiderado mi decisión", se sinceró Moyes. En abril de 2014 fue despedido tras dejar al United sin opciones de clasificar a Champions por primera vez desde 1996. Después de abandonar Old Trafford, el técnico entrenó a la Real Sociedad y Sunderland, antes de llegar al West Ham, equipo al que dirigió en la campaña 2017-18 y de nuevo desde diciembre de 2019.