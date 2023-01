Tagovailoa, Sean Payton y otras noticias de NFL que debes saber

Las bajas más que probables de dos quarterbacks titulares para los playoffs ocupan las portadas NFL Algunas franquicias ya han anunciado la destitución de sus entrenadores y buscan nuevo head coach

Los playoffs de la NFL darán comienzo este fin de semana con la ronda de Wild Card, pero hay otras franquicias que ya están realizando movimientos para cimentar las bases de su futuro. Estas son las últimas novedades de la liga:

Tua Tagovailoa, quarterback de Miami Dolphins que lideró a la franquicia hacia una de las mejores ofensivas de la temporada, ha sido descartado por completo para el partido que enfrentará a los de Florida con Buffalo Bills en la ronda de Wild Card.

Así lo confirmó Mike McDaniel, head coach de Dolphins, en rueda de prensa previa al enfrentamiento. Tua Tagovailoa sigue bajo protocolo de conmoción y su futuro en la liga está más en el aire que nunca, con algunos expertos poniendo en duda que pueda volver a pisar un césped NFL en su vida. Tan solo 24 años tiene el que fuera pick 5 del draft de 2020.

Tua Tagovailoa (concussion protocol) has been ruled out to play for the Dolphins this Sunday pic.twitter.com/5qBqWYeDCX