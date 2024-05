Fluminense y Palmeiras se asoman a octavos

Con un gol del central Manoel el brasileño Fluminense derrotó este jueves por 0-1 al chileno Colo-Colo, que dominó y borró a su rival en un repleto estadio Monumental, y con ello dio un paso más para avanzar a los octavos de final en un apretado grupo A de la Copa Libertadores. En el único tiro a puerta que tuvo en el segundo tiempo, el equipo de Fernando Diniz rompió el 0-0 en el marcador en el minuto 74 con un cabezazo del central Manoel en un centro del astro Marcelo, tras un tiro de esquina.

La victoria mantiene a Fluminense como líder con 8 puntos, el paraguayo Cerro Porteño ahora es segundo con cinco, uno más que Colo-Colo, mientras que Alianza Lima cierra con tres.

Fluminense se mostró como un campeón desdibujado y acorralado en su área por Colo-Colo, donde los locales jugaron la mayor parte de ambos tiempos en la mitad de cancha hacia adelante manteniendo peligro sobre el área rival, pero sin poder apuntarse goles. La más clara, en el segundo tiempo, fue un remate desde fuera del mediocampista Vicente Pizarro que pegó en el palo izquierdo del portero brasileño Fabio en el minuto 65.

La falta de claridad en el área afectó al conjunto albo, que jugó su mejor partido del torneo continental hasta la fecha y que termina hipotecando sus opciones, pues tendrá que jugar de visitante en las últimas dos jornadas.

Casi todos los disparos del ‘Cacique’ fueron desviados, el primero de ellos llegó ya en el minuto 2, también con Vicente Pizarro, y conforme avanzó el reloj se fueron acumulando los intentos infructuosos de Cristián Zavala, Esteban Pavez y el central uruguayo Maximiliano Falcón. El portero Fabio permaneció bajo amenaza constante, pero intervino apenas en una opción que tuvo el delantero Damián Pizarro dentro del área, en la primera mitad, y que detuvo sin problemas.

El ‘Flu’ acumuló a muchos hombres en el área y defendió bien su zona, lo que hizo muy complicado para los locales buscar la portería por bajo. El tricolor cuando tuvo oportunidad apostó por pelotas largas a las espaldas de los defensores albos sin éxito y su primer remate a puerta en el primer tiempo llegó sobre los 44 minutos con un tiro libre de Marquinhos que salió por encima del larguero.

En la siguiente jornada Fluminense recibe a Cerro Porteño en el Maracaná y Colo-Colo visita al peruano Alianza Lima.

Palmeiras golea y se acerca a octavos

Palmeiras se aproximó este jueves a los octavos de final al vapulear por 0-5 a Liverpool en otra noche mágica de los jugadores del entrenador portugués Abel Ferreira en el estadio Centenario. El teatro de Montevideo vio coronar en 2021 al conjunto paulista a expensas de otro rival brasileño, Flamengo. Palmeiras lidera el grupo F con 10 puntos. A continuación le siguen con los mismos 4 Independiente del Valle, San Lorenzo y Liverpool.

Hoy, los de Ferreira resolvieron el partido en un segundo tiempo demoledor. Autor de un tanto en la conquista de 2021, Raphael Veiga abrió el camino hacia la victoria de un equipo que fue de menos a más y terminó aplastando a su adversario. Un gol del número 23 cuando restaba un minuto para el final de la primera parte rompió el 0-0 en un juego que hasta ese momento había sido igualado, aunque con situaciones más claras para los visitantes. Del otro lado, un disparo lejano bien despejado por Weverton y una contra manejada por Matías Ocampo fueron las más claras para los dirigidos por Emiliano Alfaro.

En la segunda parte, los cambios de Ferreira revolucionaron el ataque del Palmeiras y el local nada pudo hacer ante los constantes embates del último campeón de la liga de Brasil. A los 71 minutos Endrick tomó el carril del medio a toda velocidad y cedió el balón a Veiga, quien convirtió el segundo gol de la noche. Once minutos después, Rony asistió con un libre directo y el joven delantero ya fichado por el Real Madrid se cambió el traje de asistidor por el de goleador para decretar el tercero con un potente golpe de cabeza.

Palmeiras convirtió la victoria en goleada, pero eso no lo detuvo, y al final sentenció el partido con dos nuevos tantos. Pasados los 90 minutos, Rony puso el cuarto con un disparo dentro del área y el central paraguayo Gustavo Gómez sentenció con un penalti bien ejecutado.

En la quinta y penúltima jornada Palmeiras recibirá a Independiente del Valle y San Lorenzo a Liverpool.

San Lorenzo crea un triple empate

El San Lorenzo argentino se impuso este jueves por 2-0 al Independiente del Valle, con goles de Alexis Cuello y Adam Bareiro, que le permite no descolgarse en el grupo F, donde ahora protagoniza un triple empate a 4 puntos con el equipo ecuatoriano y el Liverpool uruguayo. Los tres equipos se jugarán en las dos últimas jornadas de la fase de grupos la segunda plaza que da acceso a los octavos de final. Independiente del Valle es momentáneamente segundo ya que, pese a tener la misma diferencia de goles que San Lorenzo (-1), cuenta con más tantos a favor, mientras que Liverpool quedó como colista, con -6 tantos en el gol diferencia.

Desde el inicio se percibió en el campo que San Lorenzo era el cuadro que tenía que poner toda la carne en el asador, con una intensidad superior a Independiente, que entró con una actitud más pasiva y poco a poco se fue desdibujando hasta ofrecer una versión poco habitual para el doble campeón de la Copa Sudamericana.

Durante los primeros quince minutos el partido transcurrió sin emociones hasta el gol de Cuello, al que le llegó un balón libre de marca y se quedó ante el portero ecuatoriano Moisés Ramírez, que casi logra desviar el remate. El tanto dio alas a San Lorenzo, que en un nuevo desajuste defensivo del conjunto visitante marcó el segundo gol. Iván Leguizamón se internó en el área por la banda derecha e intentó finalizar él mismo la jugada, pero la pelota le cayó a Cuello y este se la cedió a Bareiro para que fusilara sin piedad.

En una jugada inocua se lesionó el meta argentino Facundo Altamirano, y tuvo que ser reemplazado a la media hora de juego por Gastón Gómez, que sumó su cuarta aparición con la casaca del Ciclón.

El único acercamiento de Independiente del Valle al arco rival en toda la primera parte fue un disparo lejano de Renato Ibarra a los 38 minutos que Gómez desvió a saque de esquina, mientras que su estrella juvenil Kendry Páez apenas intervino en el juego. Ya en la segunda parte el cuadro del Valle reaccionó, adelantó líneas y rondó más el área rival, con algunas jugadas de peligro, entre ellas una polémica caída de Beder Caicedo susceptible de ser penalti pero que no fue revisada por el VAR.

En la recta final del partido, los 'cuervos' volvieron a hacerse con el control del juego y Bareiro estuvo a punto de hacer el tercero en otro mano a mano con Domínguez que el portero alcanzó a desviar por encima del travesaño.

The Strongest doblega a Estudiantes

The Strongest resistió los ataques incesantes del combativo Estudiantes de La Plata y finalmente lo venció por 1-0 en La Paz, lo que le permitió asumir temporalmente el liderato del grupo C. El argentino-boliviano Luciano Ursino anotó en el minuto 13 el único gol del encuentro disputado en el estadio Hernando Siles, a poco más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Con el triunfo, el tigre de La Paz, dirigido por el español Ismael Rescalvo, sumó siete unidades y se situó en el primer lugar del grupo C, mientras que Estudiantes quedó tercero con cuatro. El Huachipato chileno está en segundo lugar con cinco puntos y el Gremio va último con tres, ambos con un partido menos porque el que debían disputar el miércoles fue aplazado por las inundaciones en Brasil.

En los primeros minutos del encuentro en La Paz, el juego estuvo equilibrado, con algo más de llegadas de los atigrados frenadas por una solvente defensa argentina. La apertura del marcador se dio en el minuto 13, mediante un tiro libre del colombiano Michael Ortega que Ursino alcanzó para embocar el balón de cabeza. La jugada tuvo que ser verificada por el VAR y, tras varios minutos, el árbitro peruano Roberto Pérez finalmente validó la anotación.

A los pocos segundos, el argentino Enrique Triverio probó un disparo que fue rechazado por el guardameta Matías Mansilla. A medida que avanzó el partido, los dirigidos por el argentino Eduardo Domínguez fueron ganando terreno en busca del empate.

Cerca del final del primer tiempo hubo una oportunidad de gol para el Pincha, aunque la jugada fue tan enredada que cuando el portero boliviano Billy Viscarra quiso hacerse del balón, Javier Correa trató de quitárselo y acabaron los dos en el suelo, para que el capitán atigrado Adrián Jusino termine despejando. Los minutos adicionales fueron casi un monólogo de ataques de los visitantes, que se tuvo que ir al descanso en desventaja.

El recientemente coronado campeón argentino salió a buscar el gol en la segunda mitad ante un tigre poco preciso y al que le costaba pasar del medio campo. Un primer intento fue otro cabezazo de Correa que casi se le va a Viscarra, aunque finalmente pudo controlar el balón. Otra oportunidad perdida fue un disparo de zurda de Piatti en el minuto 78 que el meta boliviano despejó con un manotazo.

El plantel de Rescalvo parecía desconcentrado, perdía la pelota con facilidad y cometió algunos errores defensivos que pudieron costarle el partido.

En la quinta jornada, The Strongest recibirá al Huachipato, mientras que fue postergado el encuentro entre el Gremio y el Fincha.