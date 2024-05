Darwin Núñez ya dio el sí al Barça

Darwin Núñez ha vuelto a cobrar protagonismo en el mercado blaugrana. El delantero uruguayo se ha convertido en una alternativa firme para reforzar el ataque si, finalmente, Robert Lewandowski abandona el club a finales de temporada. Núñez ya dio el 'sí' al Barça en el verano del 2020, pero su fichaje no se pudo concretar ante la irrupción del Benfica que acabó pagando 24 millones de euros más un porcentaje de futuro para llevarse al futbolista. El delantero uruguayo estaba encantado de vestir de blaugrana tras su paso por el Almería y ahora también priorizaría un regreso a la liga española tras no adaptarse a la Premier.

El Barça lleva años siguiendo a Darwin Núñez. De hecho, el anterior director deportivo, Ramon Planes, estaba dispuesto a realizar una apuesta arriesgada y de futuro con él en el 2020 y llegó a un principio de acuerdo con el Almería para fichar al uruguayo en ocho millones de euros más variables. Era una operación excepcional por el rendimiento que había tenido el uruguayo y el futbolista y su entorno dieron el OK a su llegada al Camp Nou, pero todo se torció.

Y es que Ronald Koeman, entrenador en aquel momento, no vio claro el movimiento por Darwin Núñez y dudó sobre su incorporación. Y en ese impasse, el Benfica se entrometió y triplicó el precio del traspaso convenciendo también a su entorno para que se fuera a Portugal. El fichaje le salió barato al Benfica porque en el 2022, el Liverpool pagó 75 millones de euros por el goleador uruguayo.

Darwin Núñez no se ha acabado de acoplar el fútbol inglés y tanto el Liverpool como él están pensando en una salida este verano aunque será complicado si se debe abonar un traspaso tan alto. Sus números no son malos, pero el futbolista podría no entrar en los planes del nuevo entrenador del equipo inglés y se le buscaría una salida. Darwin es representado ahora por Jorge Mendes, que ha ofrecido el futbolista al club blaugrana en el caso de que salga Lewandowski.