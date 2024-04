Fede Valverde: "Me acosté con el remordimiento de no tirar el penalti"

Tras eliminar en cuartos de final al actual campeón de la Champions, el Manchester City, se ha instalado en Madrid la idea de que el Real Madrid lo tendrá fácil contra el Bayern y estará en la final de Wembley.

Fede Valverde, uno de los futbolistas imprescindibles para Carlo Ancelotti, no lo ve así. Cree que el Bayern será un rival muy complicado. "Todos los partidos son complicados en la Champions. El Bayern se merece respeto. Es un equipo como el nuestro, que siempre está en las últimas eliminatorias en esta competición. Es cierto que nosotros tenemos muchos jugadores de calidad, con entrega y tenemos la ilusión de volver a ganar este trofeo", explicó el centrocampista.

El uruguayo ha variado algo su posición esta temporada para jugar más al lado de Kroos en el doble pivote, posición en la que dice sentirse cómodo. "No me costó adaptarme. Crecí en la posición de doble pivote, ahí di mis primeros pasos. Disfruto de jugar al lado de Kroos y aprender mucho de él". Y dio las gracias a Ancelotti por todo lo que está haciendo con él. "Me ha dado las ideas claras y me ha ayudado a mejorar como futbolista y persona. Me ha abierto los ojos para no estar solo en una posición. A mí me gusta hacer de todo, aportar control y hacer transiciones. Ahora estoy un poco más alejado del área, pero hay que valorar lo que le gusta al entrenador".

Uno de los grandes peligros para el Real Madrid será el delantero Harry Kane. Valverde está tranquilo. "Es un delantero muy complicado, pero tenemos defensas de clase mundial, que han pasado por todo, con experiencia en finales de Champions. Estamos muy tranquilos con los defensas que tenemos".

Los penaltis contra el City

El uruguayo, que reconoció que su equipo ha tenido a veces "la suerte de los campeones" en esta competición, como cuando eliminaron al City hace dos años, también lamentó haberse descartado en la tanda de penaltis contra los de Pep Guardiola en los cuartos de final. "Esa noche me acosté con ese remordimiento por no poder dejar huella en el Real Madrid, por pasar a semis con un gol mío, pero nos clasificamos y al final, mientras pases, me da igual. Fue un sabor amargo porque tiro bien los penaltis, pero uno a veces tiene que dejar al lado ese ego, ese cansancio me jugó una mala pasada y le dije al cuerpo técnico que no estaba preparado, me encantaría estar preparado para que en un futuro no pase lo mismo".