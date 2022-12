Las cifras de un histórico Justin Jefferson

El jugador de tercer año está siendo el mejor receptor esta temporada en la NFL y ya rompe récords históricos de su franquicia Jefferson es el líder de unos Minnesota Vikings que se han coronado campeones de la división NFC Norte y aspiran a llegar a Superbowl

Pocos aficionados a la NFL esperaban una temporada tan exitosa como la que está cosechando Minnesota Vikings que, con un balance positivo de 12 - 3 a falta de dos jornadas para los playoffs, ya aspira a llegar a lo más alto en postemporada. Uno de los motivos de este excelente rendimiento coral tiene nombre y apellido: Justin Jefferson.

Formado en la universidad de Luisiana, Jefferson ha tenido un gran impacto en su equipo desde sus primeros snaps como profesional, y en su año rookie ya se convirtió en el tercer receptor de toda la liga con más yardas aéreas. Tan solo un sobresaliente Justin Herbert le privó de ganar el Rookie Ofensivo del año.

El jugador nacido en Los Ángeles ha crecido a pasos agigantados, y en su tercera temporada en la liga ha elevado el nivel de su franquicia hacia nuevos horizontes, hasta el punto de convertir a los Vikings en uno de los candidatos para llegar a Superbowl por parte de la Conferencia Americana. Cowboys, 49ers e Eagles, sus máximos competidores.

Es evidente que un equipo con doce victorias y tres derrotas sustenta su éxito en base a muchos factores más allá de un solo jugador, en el caso de los Vikings la contratación del nuevo head coach Kevin O'Conell ha tenido un impacto tremebundo en la franquicia, un hombre que venía de ganar el anillo como coordinador ofensivo de Rams.

Otro de los motivos que han elevado el nivel de Justin Jefferson ha sido su quarterback, Kirk Cousins, jugador con el que ha formado una buena dupla y parece entenderse a las mil maravillas, sin ser Cousins un mariscal de campo de élite en la NFL.

La realidad es que sin Justin Jefferson en el césped, estos Vikings no serían lo que son, uno de los equipos más temibles en el juego aéreo. Las cifras del ex de LSU esta campaña son incomparables:

El Wide Receiver acapara los primeros puestos en las principales estadísticas que estudian el rendimiento de un jugador en esta posición, unos datos que se traducen en magnificas sensaciones en el campo, mostrándose imparable en sus rutas cuando se alinea frente a su defensor.

En EPA por partido (puntos esperados agregados), la 'madre' de las estadísticas avanzadas y la eficiencia ofensiva de un jugador, Justin posee el mejor registro entre receptores con 5.00, por delante de Stefon Diggs, Waddle o Travs Kelce entre otros.

En una liga donde el premio al MVP está dominado por quarterbacks, el nivel de Jefferson nos hace pensar que debería optar a dicho galardón, pero dado el nivel de nombres como Mahomes, Burrow o Jalen Hurts parece difícil que entre en la conversación, más aun si Cooper Kupp no lo pudo hacer el año pasado con su espectacular campaña en los Rams campeones.

El último jugador no QB en ganar el premio fue Adrian Peterson en 2012, en una campaña donde corrió para 2.097 yardas, casualmente como miembro de la franquicia Minnesota también.

El jugador de Vikings está a tan solo 27 recepciones de batir el récord histórico de la NFL como el jugador con más en una temporada, marcado ahora en 149.

En el partido ante Colts, 'JJ' sobrepasó al Hall of Famer Randy Moss como al jugador con más yardas de recepción en una temporada en los Minnesota Vikings, cifra que consiguió en en el año 2003 con 1632 yardas. Palabras mayores al alcance de unos pocos elegidos.

El receptor es un magnífico corredor de rutas pero también tiene una gran habilidad para anticiparse a sus rivales en los duelos aéreos, donde hace valer su capacidad atlética y su talento de manos para atrapar pases que parecen a veces imposibles de capturar.

Ante Buffalo Bills el pasado 13 de noviembre, Justin fue el artífice de una de las mejores recepciones que hemos visto en la última década de la NFL. En una situación de 4a y 18 de su equipo en los dos últimos minutos de encuentro, Jefferson atrapó a una mano un balón inverosímil.

Esta jugada nos recordó al mítico 'catch' de Odell Beckham JR en 2014, pero esta vez el jugador de Vikings lo hizo con el defensor pegado a él, lo que aumenta aun más la dificultad. 'JJ' es uno de los mejores nombres en cuanto a big plays se refiere, y esta recepción una muestra clara de esta faceta.

Pocos receptores en la NFL han influido tanto en la ofensiva de su equipo en sus tres primeras temporadas en la liga, y de no ser por el nivel de Justin Jefferson, no estaríamos hablando de la franquicia de Vikings como aspirante a llegar a la Superbowl.

De los 642 snaps en los que ha participado, ha recibido doble cobertura en 199 de ellos, el jugador que más dos contra uno ha sufrido en toda la liga. Aun así, es el receptor con más yardas atrapadas por delante de nombres como Tyreek Hill, Ja'Marr Chase o Davante Adams, a los que supera con creces.

Kevin O'Connell sabe de la necesidad de nutrir de balones a su receptor para decantar la balanza de un partido a su favor, y es por eso vemos a Jefferson alineado en todas las zonas del campo y corriendo rutas hacia los tres niveles. Incluso lo estamos viendo brillar en jugadas pantalla y consigue yardas tras recepción de manera sobresaliente.

El jugador de Vikings posee un gran juego de pies y está incorporando esta temporada muchos movimientos de 'pivot route' en los que Jefferson gira sobre su propio eje en jugadas de corto yardaje donde consigue generar mucha ventaja sobre su receptor.

Todo nos hace indicar que su ética de trabajo le hace agregar cada vez más jugadas a su ya amplísimo repertorio de recursos, y el wide receiver de Vikings ya es un quebradero de cabeza hasta para los mejores defensive backs de la NFL.

Loved how over the weekend, Justin Jefferson stole this route from Cooper Kupp and the broadcast team acted like it was the first time they’ve ever seen it… pic.twitter.com/ctPx18bAjI