¡Polémica en Argentina! Yamila Rodríguez, considerada 'AntiMessi'

La jugadora de Argentina ha salido a contestar a una parte su país que la considera una 'antiMessi' “No estamos todos obligados a sólo amar a los jugadores de nuestro país… basta, cansa, duele”.

La jugadora Yamila Rodríguez ha salido a decir que está harta del tema que le tratan de 'AntiMessi' en su país. En pleno Mundial de Fútbol de Australia y Nueva Zelanda, la polémica está más que servida con un país clamando contra una de sus figuras por tener tatuada la cara de Cristiano Ronaldo en el gemelo.

Los fanáticos 'celestes' la han tomado por redes sociales y la han considerado una jugadora 'AntiMessi', con todo lo que representa Leo Messi en el país y más después de ganar el Mundial de 2022 en Qatar.

Rodríguez salió al paso y pidió que se acabe el ataque. “Por favor, basta. No la estoy pasando bien”, empezó diciendo en una publicación, agregando que “¿En qué momento he dicho que soy anti-Messi?”.

“Dejen de decir cosas que yo no dije. De verdad la estoy pasando mal. No lo paso mal por ustedes sino por las barbaridades que se dicen, sin piedad. ¿Uno no puede tener un ídolo o jugador que le guste?“ En la misma tónica añadía que “Messi es nuestro gran capitán en la selección pero que yo diga que mi inspiración y mi ídolo es CR7 no quiere decir que odie a Messi”. “A mí me gusta más otro jugador, el que me inspiró ¿Cuál es el problema?, no estamos todos obligados a sólo amar a los jugadores de nuestro país… basta, cansa, duele”.