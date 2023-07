¡Rajada descomunal de Hansen tras su suplencia en el Mundial!

La estrella del Barça declaró contundentemente contra la seleccionadora de Noruega tras no contar para ella en el once frente a Suiza Riise: "Es la decepción de no poder ser titular y aportar para Noruega. Lo entiendo"

Hansen, quien es para muchos la mejor jugadora del mundo, no contó de inicio para Hege Riise, la seleccionadora de Noruega. Tras su suplencia, la delantera azulgrana declaró sentirse 'pisoteada' por la decisión de la técnica de dejarla fuera del once frente a Suiza.

Noruega empató esta mañana frente a Suiza (0-0), por lo que se complica claramente su clasificación con solo un punto en dos jornadas disputadas. La decisión de dejar a la jugadora culer en el banquillo no sentó nada bien y tras el partido salió a declarar lo siguiente: "Siento que me han pisoteado durante un año".

El descontento tras el resultado, pero también por la suplencia, Hege Riise quitó hierro a las palabras de la mejor jugadora noruega, "Es la decepción de no poder ser titular y aportar para Noruega. Lo entiendo".

"Me siento un poco atada, con las manos a la espalda. Sé que estoy en buena forma y sé lo que merezco. Sé cuál es la forma correcta de usar argumentos para las decisiones que se toman", sentenció Hansen sobre su situación en la selección nórdica.

Estas declaraciones no ayudarán mucho a un combinado que se juega pasar de ronda en el último partido de la fase de grupos. Además, Riise puede que tampoco pueda contar con su delantera centro titular, Hegerberg, por una posible lesión en la zona de la ingle.

Ingrid Engen, también jugadora del FC Barcelona y de la selección nórdica, salió en el minuto 88 de partido.