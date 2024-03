Pecco Bagnaia: "Portimao es un circuito en el que el piloto marca la diferencia"

Pecco Bagania ha empezado la nueva temporada de MotoGP por todo lo alto. Tras llevarse la victoria en el Circuito de Losail y colocarse como líder del campeonato, el piloto italiano afronta con optimismo la segunda cita del año, que tendrá lugar entre el 22 y el 24 de marzo en el trazado de Portimao.

Las subidas y bajadas del circuito portugués, que han propiciado que se compare con una montaña rusa, sumado a sus curvas rápidas, lo convierten en uno de los trazados más exigentes del actual calendario de MotoGP. En la rueda de prensa previa al Gran Premio, el piloto de Ducati Pecco Bagnaia ha afirmado que las características del circuito luso permiten que la moto no sea un factor determinante y que la responsabilidad recaiga más sobre el piloto.

"Se trata de un circuito donde el piloto puede marcar más la diferencia, porque las curvas son más rápidas y todo depende de las sensaciones que te aporte la moto. Es uno de los cirucitos más duros sin duda”, ha declarado el piloto de Turín. Asimismo, el italiano afirma haberse sentido muy cómodo con su Demosedici 2024 en Qatar, y confía en realizar una buena actuación también este fin de semana.

Sobre cuáles son los puntos fuertes de la Desmosedici 2024 respecto a la del curso pasado, Bagnaia ha indicado que, pese a ser ambas monturas muy símilares en cuanto a velocidad, el nuevo prototipo se ajusta mejor a su estilo de pilotaje. "Creo que la 2024 se ajusta mejor a mi estilo de pilotaje. Me ofrece algo que me faltaba en la 23, pero en cuanto a tiempos de vuelta no creo que haya mucha diferencia", ha afirmado el bicampeón mundial.

Por lo que respecta a si el hecho de haber renovado con Ducati hasta 2026 le ha quitado un peso de encima, Bagnaia ha señalado que, a pesar de que la presión es la misma, es cierto que no tener que hablar sobre el futuro le 'permite centrarse más en dar el máximo como piloto'.