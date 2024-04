Pepelu, el mediocentro del Valencia que le gusta a Xavi

El Valencia está completando una temporada completa. No ha sufrido y ha soñado con Europa en un proyecto de jóvenes que Baraja ha conseguido conjuntar en un equipo ilusionante. Y uno de los futbolistas que más destacan es el mediocentro Pepelu, un jugador que encanta a Xavi Hernández y que lo ve como un mediocentro muy interesante de cara al futuro. 'Marca' explicó, incluso, que el entrenador blaugrana se acercó a él a la finalización del partido de la primera vuelta y le felicitó por la temporada que estaba realizando y por su progresión como futbolista. Su fichaje parece inviable, pero se trata ya de una de las grandes estrellas del club che.

Pepelu llegó al Valencia este verano procedente del Levante y por la peculiaridad de su cláusula, que quedó rebajada a cinco millones de euros porque su equipo no ascendió a Primera División. No lo ha tenido fácil a lo largo de su carrera porque tuvo que salir cedido al Tondela y al Vitoria de Guimaraes hasta hacerse un hueco en el once titular del Levante, pero a partir de ahí ha sido indiscutible en todos los equipos en los que ha estado. Su evolución es impresionante, al igual que sus números. Lleva seis goles y ocho asistencias en Primera División con el Valencia y ha ido a más a medida que ha avanzado la temporada.

Es un centrocampista total, que puede jugar tanto de '6' como de '8'. Muy completo. Tiene una muy buena salida de balón, es intenso, un gran pasador y listo en la recuperación. Pepelu podría jugar perfectamente solo por delante de la defensa y, finalmente, también ha sabido explotar su llegada y su buen hacer en los balones parados dónde también es un auténtico especialista. Su despliegue físico ha ayudado mucho al Valencia a completar buenos partidos y hay muchos clubs de Europa que se están fijando en él para el futuro.

El club che sabía lo que fichaba. Le firmó hasta el 2028, con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Pero la situación del Valencia puede obligar a una salida antes de que pueda finalizar su contrato. Cuentan que el jugador se quedó muy sorprendido por el interés de Xavi Hernández en su juego, pero no se ha ido más allá. El Barça está muy bien informado de su situación y tiene una gran relación con Jorge Mendes, agente que suele asesorar al propietario del club che, Peter Lim. No se ha ido más allá porque las prioridades son otras, pero no hay duda que Pepelu será una de las grandes atracciones en el duelo de Montjuïc. Xavi volverá a gozar de su juego sobre el terreno de juego.