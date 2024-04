La remontada empezó en Montjuïc

Las grandes hazañas, en el fútbol y en la vida, llegan siempre precedidas de una adversidad. La dificultad de lo logrado hace que el éxito cobre más sentido y sepa aún mejor. Por eso los protagonistas de este deporte dicen siempre que prefieren ganar con una remontada antes que con una goleada. La satisfacción y la adrenalina que esta situación produce es indescriptible.

La remontada del FC Barcelona en las semifinales de la Champions contra el Chelsea empezó en Montjuïc, en el mismo instante en el que la colegiada Stéphanie Frappart pitó el final del primer partido de la eliminatoria en el Estadi Olímpic. Las azulgranas se encontraban en una situación prácticamente inédita. Nunca antes en los últimos años habían tenido que dar la vuelta a un resultado de una eliminatoria en el segundo partido. Y lejos de casa es todavía más difícil.

Mientras la afición entonaba al unísono un 'sí, se puede', el mensaje del vestuario, de jugadoras y de Giráldez, de puertas afuera pero, sobre todo, para dentro, iba en una sola dirección: confianza plena en el equipo para la vuelta. Quedaban noventa minutos y se aferraban al espíritu de Eindhoven, a la final de la Champions del año pasado, donde lograron remontaron un 0-2 en contra en la segunda parte. "¿Si lo hicimos en cuarenta y cinco minutos, por qué no en noventa?", dijo Aitana. Autocrítica, análisis -una y otra vez-, trabajo técnico y táctico y preparación específica, futbolística y emocional, para saber gestionar todas las situaciones posibles en Londres.

"Lo teníamos todas metido en la cabeza desde que salimos de Montjuïc", explicaba Patri Guijarro tras la victoria en Stamford Bridge. "En el sentido de: 'Vamos convencidas a remontarlo, tenemos que creer en ello'. Y cuando ha marcado Aitana sabíamos que habíamos hecho lo más difícil, que era empatar la eliminatoria. [...] Creo que en general lo hemos controlado bien".

Jonatan Giráldez celebra la clasificación para la final de la Champions / FCB

El mejor entrenamiento

Giráldez apunta siempre que hay cosas que no se pueden entrenar, que se trabajan en los partidos. Y estas situaciones son ejemplo de ello. El Barça saca de esta eliminatoria, igual que lo hizo de Eindhoven, una lección práctica de cómo competir cuando estás contra las cuerdas. Y ya lo decía Alexia, "un equipo es grande por lo que hace con las derrotas".

La de Montjuïc sirvió para aprender y también como recordatorio de que el Barça es humano y que no siempre se va a ganar. Pero también para poner en valor lo difícil que es hacer lo que está haciendo. Conscientes o no de ello, el lema inevitable de este Barça de época es 'normalizar lo extraordinario'.

Chelsea - FC Barcelona, la vuelta de las semifinales de la Champions League Femenina, en imágenes. / FCB

Valorar lo extraordinario

"No queremos que sea el pan nuestro de cada día", decía Cata Coll en Londres. "Es algo muy complicado que se tiene que valorar. Si no llegamos, no es un fracaso. Estamos en una final más y es solo una recompensa por todo el trabajo que hacemos todo el año".

Un título ya en las vitrinas, la Supercopa. Con goleadas al Real Madrid y al Levante. Otro, la Liga, visto para sentencia, pues el Barça será campeón si gana los dos próximos partidos. Y dos finales, la de la Copa de la Reina (contra la Real Sociedad, el 18 de mayo) y la de la Champions (el 25 de mayo), en dos semanas. El sueño del 'póker' sigue vivo