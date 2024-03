BMW, cada vez más cerca de entrar en el Mundial de MotoGP: “Lo estamos estudiando de cerca”

Desde la repentina salida de Suzuki a finales de 2022, el Campeonato del Mundo de Motociclismo está en busca de la incorporación de un nuevo fabricante a la categoría. Pese a que en un principio se barajaba la opción de que Kawasaki, MV Augusta o BMW se hiciesen con las plazas que dejaba libres el fabricante japonés, las negociaciones entre ambas partes no acabaron materializándose.

Sin embargo, un cambio en la directiva de BMW ha abierto las puertas a una posible entrada del constructor alemán a la categoría reina del motociclismo. Mientras que el anterior director de la compañía, Markus Schramm, no veía MotoGP como el escenario idóneo para promocionar sus productos, el nuevo CEO de la empresa, Markus Flasch, ha propiciado un cambio de filosofía dentro de la marca, y no descarta incorporarse al Mundial de Motociclismo de velocidad.

“El campeonato de Superbikes no es la única opción para BMW. BMW M es socio automovilístico de MotoGP desde hace muchos años. Como responsable de BMW M he estado en todas las carreras, conozco a todos los responsables y somos una marca allí. Está claro que tiene que tener sentido para nosotros y por eso lo estamos estudiando más de cerca. Yo no lo descartaría”, declaró el nuevo consejero delegado de la empresa alemana en una entrevista con 'Motorrad'.

2027, una oportunidad de oro

Todo apunta a que 2027 sería el año idóneo para la incorporación de la marca bávara al campeonato, ya que un cambio de reglamento, que introduciría unos motores más pequeños, de 850cc, y un combustible cien por cien sostenible, desencadenaría el escenario perfecto para que BMW se animase a tomar parte de la máxima categoría motociclista.

La opción de BMW parece ser la única viable para el campeonato, después de que Kawasaki, el otro gran candidato a ocupar la plaza de Suzuki en un inicio, decidiese centrarse en el campeonato del mundo de Superbikes y dejar de lado su aventura en MotoGP. Por su lado, la alternativa de MV Agusta tampoco parece agradar a Dorna, pues esta no deja de ser propiedad de KTM, y pese a constar como dos marcas distintas, tendrían el mismo propietario, lo que cuestionaría la diferencia real que habría entre los dos proyectos.

Toprak, una pieza clave

A pesar de ser una de las marcas más antiguas en el mundo del motociclismo, lo cierto es que BMW nunca ha logrado destacar en cuanto a resultados y títulos se refiere. Sin embargo, el fichaje del campeón del mundo de Wsbk en 2021, Toprak Razgatlioglu, para este 2024, deja entrever la ambición del nuevo proyecto del fabricante de Múnich.

Con el objetivo de luchar por el título, BMW ha creado un proyecto con mucho potencial para esta nueva temporada del Campeonato del Mundo de Superbikes, con Toprak Razgatlioglu y Michael Van Der Mark a los mandos del equipo oficial y Scott Redding y Garrett Gerloff en el ‘satélite’.