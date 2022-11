Joan Mir ya rueda con la Honda en Cheste

El balear, campeón del mundo en 2020 con Suzuki, se estrena como compañero de box de Marc Márquez El de Cervera le advierte: "La Honda es una moto diferente y con la que si quieres encontrar el límite, te tienes que caer"

Después de la emotiva despedida de Suzuki del Mundial en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana que cerró la temporada el pasado domingo, este martes MotoGP ha vuelto a la acción en el circuito de Cheste, donde han podido verse ya en pista a todos los pilotos que cambian de equipo para 2023 con sus nuevos colores. Y uno de los más madrugadores ha sido Joan Mir, campeón del mundo en 2020 con la marca de Hamamatsu, y desde hoy nuevo compañero de Marc Márquez en el equipo oficial Repsol Honda.

Mir no ha esperado a que mejorasen las frías condiciones de la pista a primera hora en el Ricardo Tormo y ha sido de los primeros pilotos en salir a rodar con su nueva Honda, tal como han captado las cámaras de DAZN.

Mir que, al igual que Álex Rins, tuvo que abandonar Suzuki de manera forzoza y ambos han encontrado acomodo en Honda, aunque mientras el mallorquín pilotará la Honda de fábrica, el barcelonés, ganador de la última carrera de 2022 en Valencia, lo hará con la moto del LCR satélite. Mir y Rins ocupan las plazas que dejan vacantes Pol Espargaró, ahora con la GasGas del Tech3 y Álex Márquez, que se estrena con la Ducati de Gresini.

Tras este test y durante el parón invernal hasta las pruebas de pretemporada en Sepang, Mir planea pasar por el quirófano para operarse de 'síndrome compartimental. En cualquier caso, su nuevo compañero Marc Márquez ya le ha advertido que le espera una difícil adaptación a la Honda: "Es una moto diferente. De momento, todos los que han pasado por ella han sufrido. Es una moto con la que si quieres encontrar el límite te tienes que caer; y es allí donde la confianza y la suerte te tiene que ayudar. Necesitas mucha confianza para que las caídas no te la resten, y suerte para que no te lesiones. Es un mensaje realista, no me estoy inventando nada. Lo dicen las estadísticas".