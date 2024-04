El Europa no renuncia a nada

El Europa visita Lleida para disputar un partido decisivo ante el Lleida Esportiu que le puede permitir superarlo en la clasificación y ponerse líder incluso si el Hércules pierde, una gran oportunidad que los gracienses no quieren desperdiciar.

Y su técnico Ramón Gatell es ahora más ambicioso que nunca: “Hemos de ser conscientes de lo que hemos hecho, que incluso hasta podemos ser campeones, habiendo ya logrado el play off y la Copa del Rey, así que vamos a por todas. Hay equipos con mucha solera como Hércules y Lleida y nosotros somos como unos invitados, que vamos a luchar porque no tenemos nada que perder. La presión la tendrá el Lleida Esportiu, nosotros hemos de estar tranquilos”.

Nosotros estamos arriba porque nos lo hemos merecido y porque hemos hecho bien las cosas a pesar de que a principio de temporada no estábamos en las quinielas de estar en las primeras posiciones, así que ahora nuestra obligación es intentar llegar lo más arriba posible, pero sobre todo desde la no presión, de que no será un fracaso si no lo logramos”.