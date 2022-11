Las despedidas y los nuevos desafíos de MotoGP en Valencia

La carrera de este domingo en Cheste marca un antes y un después en una parrilla con muchos cambios de cara a la temporada de 2023 Pol Espargaró se despide de Honda y deja paso a Joan Mir, que tras el adiós de Suzuki al Mundial, aborda con energía su reto como compañero de Marc Márquez

El Gran Premio de la Comunitat Valenciana pondrá el broche a la temporada 2022 de MotoGP este domingo en Cheste. El pulso final por el título en la categoría reina, que enfrenta a Pecco Bagnaia (Ducati), el gran favorito, y al vigente campeón Fabio Quartataro (Yamaha), centra la atención, no en vano el Mundial no llegaba abierto a la última carrera desde 2017, cuando Marc Márquez se llevó la cuarta de sus seis coronas. Sin embargo, la cita de este fin de semana y los test del próximo martes en el trazado valenciano, marcarán también un antes y un después para muchos de los protagonistas del ‘gran circo’, con despedidas amargas y nuevas ilusiones según el caso.

Parrilla renovada

Y es que de cara a 2023 habrá muchos cambios en la parrilla de la clase reina. Solo dos pilotos, en ambos casos debutantes esta temporada, Darryn Binder y Remy Gardner, abandonan el Mundial y no precisamente por decisión propia. El sudafricano se ha quedado sin plaza en el WithU RNF, que el año que viene dejará de ser equipo satélite de Yamaha para contar con dos motos Aprilia. El caso de Gardner es aún más ‘sangrante’ ya que el australiano llegó a MotoGP como campeón del mundo de Moto2 y KTM no ha tenido paciencia para permitirle progresar. El hijo del campeón Wayne Gardner, que se enteró de su despido cuando ya no quedaban vacantes en otros equipos, pondrá rumbo al Mundial de Superbikes.Augusto Fernández, su sustituto en el GasGas Tech3 impulsado por KTM, será la única cara nueva en MotoGP el próximo curso. El piloto madrileño afincado en Mallorca, que este domingo se juega el título de Moto2 con el japonés Ogura, acompañará a Pol Espargaró, que encabeza la lista de cambios importantes en los grandes equipos. Tras dos temporadas sin conseguir el éxito esperado con el Repsol Honda, ‘Polyccio’ regresa a KTM, aunque pilotará la GasGas de su formación satélite.

“Va a ser un fin de semana muy emotivo, el último con el equipo. Quiero dar las gracias a todos dentro de HRC por estos dos años. Juntos hemos vivido momentos increíbles y hemos luchado para superar los más difíciles. Vamos a disfrutar de esta última carrera y a centrarnos en lo positivo que hemos conseguido juntos", dice el menor de los hermanos Espargaró, abandonado el tono crítico de los últimos meses en su despedida de Honda.

Mir, compañero de Márquez

El adiós de Suzuki, que se conoció a mitad de año y cogió por sorpresa a todo el mundo en el paddock, incluídos a sus pilotos Joan Mir y Álex Rins, marcará otro relevo sonado, ya que los dos españoles han encontrado destino en Honda. Rins se estrenará en el LCR junto a Nakagami y Mir será nada más y nada menos que el nuevo compañero de Marc Márquez en el Repsol Honda oficial. El balear, campeón del mundo de MotoGP en 2020, reconoce que está ansioso por pasar página y abordar un desafío que le motiva.

“Ha sido el peor año de mi carrera deportiva, con diferencia. No me esperaba un año así para nada. Y ha sido muy complicado de gestionar, por suerte termina y llega el reto de Honda, que son palabras mayores”, advierte Mir. “Empieza una segunda etapa en mi carrera deportiva y creo que me a va ir bien. Cuando entré en MotoGP decidí coger el reto más complicado con Suzuki en vez de apostar por otra fábrica más consolidada. Y de alguna manera lo saqué adelante con nota, ya que en mi segundo año Suzuki recuperó el título veinte años después. Esto me da fuerzas para decir que cualquier reto entre comillas lo puedo superar, por supuesto también el que se me presenta con Honda”.Álex Márquez, doble campeón del mundo de Moto2 (2019) y Moto3 (2014), no ha tenido la suerte que esperaba después de tres temporadas en MotoGP. De hecho, sus números dicen que ha ido a peor, ya que si su debut en la categoría reina con el Repsol Honda se saldó con un 14º puesto en la general y dos podios, la posterior etapa el LCR terminará en Valencia sin que de momento haya vuelto a repetir en el 'cajón' y en la 17ª posición en el campeonato.

El piloto de Cervera asume que "necesitaba un cambio" y aborda motivado su desafío con la Ducati que deja libre Enea Bastianini en el Team Gresini para dar el salto al equipo oficial de Borgo Panigale junto a Pecco Bagnaia. “La opción de Gresini era la que más me motivaba y creo que será muy buena para mi futuro. Quería una moto ganadora, ese era el objetivo número uno, una moto que se adaptara a muchos estilos de pilotaje. Casi todas las Ducati son competitivas y están delante con pilotos de estilos muy diferentes”, cuenta ilusionado, aunque realista. “Hasta que no estás dentro, no ves qué problemas o qué puntos son más críticos en la moto. A partir de ahí, habrá que entenderla, sacar el jugo a lo que tengamos y trabajar. El Álex “cabezón” y trabajador lo vamos a ver seguro en 2023”, promete.

Jack Miller dice adiós a Ducati para ser el compañero de Brad Binder en la escuadra de fábrica de KTM, de la que sale Miguel Oliveira con destino a RFN Aprilia. Tras la despedida anticipada de Andrea Dovizioso en Misano, el equipo malasio reclutó provisionalmente a Cal Crutchlow, pero su jefe Razlan Razali tenía claro que renovaría por completo la alineación en 2023. Tras comunicarle a Darryn Binder que no seguiría, llegó a un acuerdo con Oliveira y Raúl Fernández, otro de los ‘rookies’ descartados por KTM.

Así será la parrilla en 2023:

Repsol Honda: Marc Márquez y Joan Mir

Monster Yamaha: Fabio Quartararo y Franco Morbidelli

Lenovo Ducati: Pecco Bagnaia y Enea Bastianini

Red Bull KTM: Brad Binder y Jack Miller

Aprilia: Aleix Espargaró y Maverick Viñales

Aprilia RNF: Miguel Oliveira y Raúl Fernández

Pramac Ducati: Johann Zarco y Jorge Martín

LCR Honda: Álex Rins y Takaaki Nakagami

GasGas Tech3: Pol Espargaró y Augusto Fernández

Mooney VR46 Racing Team: Luca Marini y Marco Bezzecchi

Gresini Racing: Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio