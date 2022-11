La Gala de Campeones de MotoGP despide un año inolvidable

La ceremonia de entrega de premios de los FIM MotoGP Awards coronó en Valencia a Pecco Bagnaia, Augusto Fernández e Izan Guevara El premio Rookie del Año en MotoGP fue para Marco Bezzecchi, Pedro Acosta en Moto2 y Diogo Moreira en Moto3

La ceremonia de entrega de premios de los FIM MotoGP Awards bajó el telón de la campaña 2022, celebrando una increíble temporada de competición. Los campeones y ganadores de 2022 fueron los protagonistas del evento, con el recién coronado Campeón del Mundo de MotoGP, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), el Campeón del Mundo de Moto2, Augusto Fernández (Red Bull KTM Ajo), y el Campeón del Mundo de Moto3, Izan Guevara (Valresa GASGAS Aspar Team), a la cabeza de todos ellos.

🏆 @PeccoBagnaia adds his first premier class title to the champions tower at the #MotoGPAwards! ✨



You’re part of #MotoGP history now! Big congrats Pecco and @ducaticorse! 👏#PerfectComb1nation 🏆 pic.twitter.com/sGNxwCvbhE