Àlex Rins le concede un último gran baile a la Suzuki GSX-RR en MotoGP

El piloto de Barcelona consiguió regalarle un final feliz a la marca nipona con una gran victoria por delante de Brad Binder y Jorge Martín No hubo sorpresa en el Ricardo Tormo, y 'Pecco' Bagnaia (8º) se coronó con el título de campeón del mundo. Fabio Quartararo tan solo pudo ser cuarto

Segundo triunfo del curso para Àlex Rins, que colocó a la Suzuki en lo más alto para concederle a su Suzuki GSX-RR un último gran baile en la burbuja de MotoGP. Al piloto catalán le acompañaron en el podio un gran Brad Binder y Jorge Martín. Con la victoria de Rins (sumadas a las de Izan Guevara y Pedro Acosta), se completa el 38º triplete español en el Mundial de MotoGP.

Cuarto entró Fabio Quartararo, que peleó de inicio a fin para intentar contactar con los hombres de la cabeza, pero no fue suficiente para asaltar el título de campeón del mundo. No hubo sorpresa en Cheste y aunque 'Pecco' y Fabio se tocaron entre ellos en la segunda vuelta, el de Turín no tuvo problemas para acabar la carrera en el Top14 (fue octavo) y consagrarse como el nuevo campeón del mundo de MotoGP.

Gran salida de Rins, que sorprendió a todos para poner, por última vez, a su Suzuki en cabeza. Tras el de Barcelona, Martín, Márquez, Quartararo, Miller y Bagnaia, que salió bien para engancharse al tren delantero. El show estaba servido y, de hecho, no tardó en llegar: Miller intentó la maniobra sobre Fabio al inicio de la segunda vuelta y este respondió, llegando a tocarse con 'Pecco' a la salida de la curva dos.

Mientras tanto, llegaban las primeras bajas: Darryn Binder, Álex Márquez Cal Crutchlow y también Aleix Espargaró, que perdía así la P3 en la general del campeonato de forma definitiva. Mal día para Aprilia, sin ir más lejos, con Maverick Viñales a la cola del pelotón hasta que decidiera retirarse pasado el 50% de la carrera.

Por delante, Miller volvía a recuperar el ritmo y, no solo enlazaba con el trío delantero -Rins, Martín y Márquez- sino que superaba al de Cervera sin titubeos. Justo tras el ocho veces campeón del mundo llegaba Fabio, que perdió mucho tiempo en la pugna inicial con los dos pilotos oficiales de Ducati y sufrió para enlazar con el Top4.

Cerca de cumplirse la mitad de carrera, el grupo cabecero perdió un integrante más: Marc Márquez. El de Cervera, que ya avisó ayer de que hoy arriesgaría todo lo necesario por el podio, perdió el tren delantero de su Honda en la curva 8 cuando intentaba mantenerse dentro de la lucha.

Así pues, Fabio subía a la cuarta plaza y, además, empezaba a acercarse al Top3 de forma muy peligrosa. También llegaba, tras Quartararo, Brad Binder con una remontada de manual. Mucho más atrás venía la pelea por el Top6, donde 'Pecco' empezó a ceder en favor de Joan Mir, Miguel Oliveira e incluso Luca Marini y Enea Bastianini, que lo dejaron atrás a las primeras de cambio.

Ya en las últimas vueltas, Brad Binder superó a Fabio y a Miller, que acabó en el suelo, mientras Rins, con algo más de medio segundo de ventaja, seguía abriendo camino con mucha solvencia. El surafricanó no se conformó con la P3 y se fue a por Jorge Martín, a quién adelantó a falta de dos giros. Lo que no pudo hacer fue atrapar al bueno de Àlex, que gestionó a las mil maravillas su ventaja para conceder un último gran baile a su Suzuki GSX-RR.Carrera de superviviencia en MotoGP con muchas caídas, a las que hubo que sumarle también la de Johann Zarco. Tan solo 15 pilotos consiguieron coger la bandera a cuadros en este último Gran Premio de la temporada de MotoGP.