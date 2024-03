Carlos Tatay: "No se me ha olvidado pilotar"

Carlos Tatay asistió a las oficinas de Pont Grup en la ciudad de Málaga para hablar de su nueva vida y retos en este 2024.

El pasado 2023, Tatay sufrió un grave accidente a 260 km/h en el circuito de Portimao que le provocó una lesión medular incompleta. El piloto se recupera ahora en silla de ruedas, pero su espíritu de lucha sigue más vivo que nunca: "Voy mejorando día tras día. No significa que tenga expectativas de andar, pero en cuanto a calidad de vida sí estoy mejorando muchísimo, controlando cada vez más el abdomen y la lumbar" afirmó.

Sobre los nueve meses de recuperación que acumula tras el incidente, el piloto aseguró que el balance es "muy positivo. Sobre todo, me he dado cuenta de la suerte que tengo en mi vida, de las personas que han estado a mi alrededor y con las que hemos sacado este barco hacia delante. Ahora estoy disfrutando y creando una nueva vida con nuevos objetivos, nuevos retos. "

Una nueva vida

Carlos Tatay declaró estar adentrándose en el mundo de las redes sociales y la edición de videos, algo que le ayuda a desconectar en esta etapa difícil a nivel personal. Lo positivo es que la rehabilitación ha pasado a un segundo plano, ya no es el pilar fundamental de mi vida. Esto significa que hay otros objetivos en mente y que hay cosas muy chulas por delante, y es lo que me ayuda a levantarme cada día con ganas”.

Un día por la mañana llamé a mi amigo y le dije que teníamos que buscar un kart y adaptarlo. Me buscó uno y fuimos a recogerlo. ¿Por qué el kart? Porque es la manera más económica y fácil de entrenar. Es lo que me libera de todo” dijo el piloto sobre la decisión de probar con los Karts, algo que le hizo pensar en orientar su vida por ese nuevo camino.

Preguntado por si el Dakar sería una posibilidad, Tatay afirmó: "Ojalá. Es cierto que, hablando con Albert Llovera, que me está ayudando mucho, me ha dicho que para el Dakar siempre hay tiempo, que puede serlo, pero que él no lo pondría como primer objetivo. A mí me tira mucho, el año que viene creo que no, pero es algo que tengo en mente”.