Álvaro Bautista: "El tercer título no me obsesiona, ni va a condicionar mi futuro"

El Circuit de Barcelona será escenario el próximo fin de semana de la segunda ronda del Campeonato del Mundo de Superbikes. Después de su difícil arranque en Australia, el bicampeón Alvaro Bautista es bastante más optimisma con vistas la prueba catalana, una de sus preferidas. Recuperado de la lesión que sufrió en los test de Jerez al final del curso pasado y cada vez más adaptado al nuevo FIM reglamento de pesos, que le obliga a llevar lastre en su Ducati Panigale, el piloto de Talavera ha comenzado su particular remontada con el tercer título en mente, aunque asegura que "no me obsesiona".

Lo primero, ¿cómo se encuentra de su lesión?

He pasado el invierno más difícil, pero bueno, ya estoy casi al cien por cien. Y lo más importante, puedo empezar a centrarme más en encontrar ese feeling con la moto que nos ha faltado durante toda esta pretemporada.

¿Es cierto que la caída de Jerez se produjo el primer día que probó la moto con el lastre obligatorio?

Si, aunque supongo que fue un poco casualidad. El circuito estaba un poco húmedo y fue por eso, no fue por el peso.

Además, aquella lesión arruinó su ‘wild card’ de MotoGP con Ducati como recompensa a su segunda corona mundial...

Sí. Aquello era un sueño: volver a GP con una buena moto, un buen equipo y en el buen estado de forma física que tenía en ese momento. Y pasó a ser una pesadilla. Nada más caerme no noté grandes males, pero con el paso de los días que empecé a perder fuerza del brazo. Y a los tres días tuve que irme a Malasia. Me monté en la MotoGP sufriendo y aprentando los dientes, no quería decir nada al equipo, pero al final tuve que explicárselo, porque ellos lo veían en la telemetría, en las curvas de izquierda y derecha la diferencia era bestial. A un lado era un piloto y al otro parecía un dominguero. Acabé la carrera por respeto a Ducati. Me quedó clavada esa espinita.

¿Hasta qué punto le perjudica esa esa normativa FIM que algunos han llamado ley ‘anti-Bautista’?

No creo que sea una norma anti Bautista, pero se ha fijado un peso mínimo combinado entre la moto y el piloto, 80 kilos, que en mi caso, al ser ligero, me perjudica más. Creo que somos dos o tres pilotos los que tenemos que poner algo de peso en la moto, yo el que más. Esa regla se ha hecho por las quejas de prácticamente todos los pilotos de la parrilla, que son más corpulentos, pero no creo que sea justo.

¿Cuánto peso tiene que añadir?

Siempre se ha dicho que con estas motos, con tanto peso y tanta potencia, ser pequeñito y ligero tiene más desventaja, que ventajas. Mi peso normal es de 67 kilos, así que entre el mono y el lastre son 13 kilos de diferencia. Eso habría que dividirlo entre dos, son unos 6 kilos y medio los que debo poner en la moto. Este invierno he ganado algo de peso y sinceramente, para estar a mi mejor nivel no lo necesito. Yo me encuentro mejor cuando estoy en mi forma física, la que tengo que estar.

¿También es un problema de seguridad?

Si, el año pasado ya me costaba mover la moto en los cambios de dirección. Y claro, con una moto más pesada cuesta todo más, es más difícil controlar. En caso de caída, si tú necesitas X metros para frenar, con cinco o seis kilos más a esa velocidad, necesitas más espacio. Y en muchos circuitos el espacio de fuga, las escapatorias, ya estan al límite. Hay más peligro de cara también a los comisarios de pista, incluso para las gradas, hemos visto muchas veces salir la moto disparada. En definitiva, no creo que sea la mejor manera de equilibrar el campeonato.

¿Cómo llega al Gran Premio de Catalunya?

Con muchas ganas. Australia fue un fin de semana un poco raro, con los cambios de neumáticos y todas las banderas rojas fue extraño. Pero fuí de menos a más, recuperando mejores sensaciones con la moto y empezando a pilotar como a mí me gusta, a un gran nivel. Barcelona es una pista que me gusta mucho, que disfruto mucho. Hemos conseguido buenos resultados aquí en el pasado y espero seguir evolucionando y encontrando las sensaciones que me han faltado este invierno.

Soy mejor piloto que en aquella época. Por suerte tengo más experiencia, se gestionar un mejor las situaciones, sigo disfrutando de la moto, me sigo divirtiendo y sigo trabajando incluso más que antes por mantenerme a un alto nivel

Han pasado 21 años desde que logró su primer título Mundial en 125 cc y el segundo de Superbikes, en 2023, a los 39. ¿Cuánto ha cambiado Álvaro Bautista en este largo camino?

Bueno, aparte de unas cuantas arrugas, algunas canas, dos hijas y esas cosas, lo normal ¿no?. Lo bonito es que tengo la misma ilusión del primer día, las mismas ganas, la misma ambición, la misma motivación, el mismo amor por la moto, las mismas ganas de seguir trabajando, de disfrutar, de mejorar.

¿Diría que está en su mejor momento?

Desde luego. Soy mejor piloto que en aquella época. Por suerte tengo más experiencia, se gestionar un mejor las situaciones, sigo disfrutando de la moto, me sigo divirtiendo y sigo trabajando incluso más que antes por mantenerme a un alto nivel y eso es lo esencial. Me siento no más joven, pero como con más energía por seguir mejorando.

El título de 2024 sería el tercero consecutivo. ¿Es el objetivo?

No me lo he planteo así, sinceramente. No es una cosa que me quite el sueño, porque al final los resultados son la consecuencia de hacer bien tu trabajo. Si te centras en un resultado, olvidas todo lo demás. Lo que me ha funcionado o lo que me gusta es centrarme en el día a día, en intentar mejorar cada detalle, ser mejor piloto, disfrutar al máximo de cada momento, de cada entreno, de cada charla con el equipo, con los técnicos y yo creo que eso es lo que va construyendo. El título no me preocupa, hay muchas circunstancias que pueden influir. Yo trabajo para ser cada día un poquito mejor y luego si el resultado acompaña, genial. Si no, pues seguiré haciendo lo mismo mañana, tanto si gano, como si no gano.

Sus dos grandes rivales, Jonathan Rea y Toprak Razgatlıoğlu han cambiado de marca este año. ¿Se le hace extraño verles en pista con otros colores? ¿Seguirán siendo ustedes el trío de referencia del Mundial?

Se hace raro, sobre todo con Rea. Desde que yo empecé en Superbikes siempre le ví de verde y en Kawasaki. Cambiar de marca y adaptarte a una nueva moto siempre es complicado, pero la calidad está ahí. Creo que los dos van a mantener su nivel, van a estar peleando arriba. Y no solo ellos dos, sino creo que también mi compañero, Nicolo Bulega, ha venido muy fuerte de Supersport. También nos está sorprendiendo a todos Andre Iannone, que después de cuatro años parado por la sanción, está siendo muy competitivo. Así que creo que este año no vamos a ser tres, va a haber más pilotos para luchar por la victoria y es bueno para el campeonato.

¿Va a depender de sus resultados este año que continúe o decida retirarse a final de temporada?

No. Que gane o pierda, no es lo que me va a condicionar para un futuro. A día de hoy el principal objetivo es alcanzar mi mejor nivel de confianza con la moto, como he tenido estos estos dos últimos años. A partir de ahí, a ver a qué podemos aspirar. Y dependiendo de cómo me encuentre con la moto y con el equipo, tomaré una decisión.

El año pasado renovó solo por una temporada. ¿Qué le movió a seguir?

Me lo estaba pasando bien con la moto, disfrutaba, la tenía por mano, rodando muy rápido. Lo hablé con mi familia, con mi mujer, y me dijeron que hay que ir siempre adelante cuando disfrutas con lo que gusta. Por eso firmé por un año, en ese momento me apetecía, pero no sabía si más adelante seguiría con las mismas ganas. Voy día a día.

En cualquier caso, es un privilegio poder elegir, porque en su etapa en el Mundial varias veces estuvo a punto de tirar la toalla por falta de medios...

Si, cuando por ejemplo el Atlético de Madrid me ayudó.... Toda mi carrera deportiva ha sido muchas veces de decir me quedo en casa, ya no tengo más. Ahora, en cambio, estoy en una situación de decir estoy tranquilo, estoy haciendo bien lo que hago y soy yo el que va a decidir si quiero o no quiero. Es una situación envidiable y me siento súper orgulloso.

Márquez, en el punto de mira

Hablemos de MotoGP. ¿Cree que Marc Márquez volverá a pelear arriba esta temporada?

Bueno, Marc tiene un gran talento. Cuando juntas la mejor moto y el mejor piloto, el resultado será bueno. Le ví muy bien en Qatar, con bastante cabeza. No fue a intentar demostrar o a intentar ganar ya desde el principio. Tiene claro que lo que hay que hacer es, poco a poco, coger confianza con la moto para llegar a su máximo nivel. Creo que va a luchar por las carreras, pero el campeonato a día de hoy está difícil, porque parece que la Ducati 24 es un poquito mejor que la 23. Para Marc, poner ese extra como piloto entre las dos versiones será muy difícil por la dinámica y toda la tecnología. Tiene que estar tranquilo. Lo importante para él es que vuelva a sonreír como le hemos visto últimamente.

¿Y el debut de Pedro Acosta?

En parte fue una sorpresa, en parte no, porque venía de hacer una pretemporada bastante buena. Lo que sí que vi es que pilotaba muy distinto a los demás de la categoría. Viniendo del Moto2 es como que iba rápido, pero diferente a los demás, hasta que empiece a encontrar cómo pilotar la MotoGP con esa aerodinámica y todo. Pero sin duda tiene un gran futuro, sin prisas porque no tiene que demostrar nada a nadie. El primer año tiene que ir construyendo una buena base y seguramente llegará a conseguir muy buenos resultados.

En su día fue piloto Aspar ¿Qué le parece que David Alonso, con 17 años, sea ya el líder en Moto3?

El año pasado cuando debutó en el Mundial ya hizo carrerones y se llevó cuatro victorias. Es un chico increíble y sobre todo tiene mucha inteligencia, gestiona muy bien las carreras, lo que en su categoría, es muy difícil. Y en Qatar hizo una última vuelta impresionante. Es muy joven, pero se le ve muy maduro y tiene un futuro muy prometedor.