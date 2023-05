Razgatlioglu cambiará Yamaha por BMW

"Necesito un nuevo reto y aunque había una oportunidad en MotoGP, no sentía la misma conexión con esa moto que la que tengo con la Superbike", dice Toprak, que llegó a probar la M1 Tras el anuncio de su ruptura con Yamaha se ha hecho oficial el acuerdo del turco, campeón del mundo en 2021, con el Team ROKiT BMW Motorrad

El turco Toprak Razgatlioglu y el fabricante japonés Yamaha han confirmado el final de su relación al final de la temporada 2023. Razgatlioğlu tuvo un comienzo impresionante en su carrera con Yamaha, ganando en su debut en Phillip Island en 2020, antes de conseguir otras dos victorias en Estoril a finales de año camino del cuarto puesto en la clasificación del campeonato. La temporada 2021 fue testigo de una de las mayores batallas por el título de Superbikes con Razgatlioğlu enfrentándose al británico Jonathan Rea, en la que al final el piloto turco consiguió 13 victorias, 29 podios y tres "pole positions" para lograr su objetivo de ser campeón.

En 2022, la estrella turca volvió a pelear junto a Rea y el español Álvaro Bautista, de Ducati, para acabar segundo tras éste, aunque con más victorias (14) que en 2021, así como 29 podios, y cuatro "poles". La temporada 2023 ha visto al piloto turco mostrar una consistencia y un ritmo increíbles para ser segundo en la clasificación general, detrás de Bautista, con una victoria y diez podios más en las 12 primeras carreras.

Este lunes Yamaha y Razgatlioglu han hecho oficial que separan sus caminos y acto seguido se ha confirmado el acuerdo del piloto turco con BMW.

