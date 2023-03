"Tendremos Alonso en F1 hasta los 44"

Mark Webber, ex piloto de Red Bull, manager de Oscar Piastri y amigo personal de Fernando Alonso, cree que al asturiano le queda 'cuerda para rato' "Todo lo que le caracteriza continúa ahí, es un competidor y quiere luchar de una forma realmente tenaz y gratificante para sí mismo", considera

Con un coche competitivo, el nuevo Aston Martin AMR23, Fernando Alonso ha recuperado su mejor versión. Su podio en la primera carrera de la temporada, el Gran Premio de Bahrein, ha dejado claro que su edad (41 años) no es obstáculo para luchar por lo más alto en la F1. A pesar de que algunos, como su ex jefe en Alpine Otmar Szafnauer, siguen pensando que los años pasan factura.

Mark Webber, ex piloto de Red Bull, manager de Oscar Piastri y amigo personal de Fernando, conoce bien sus ambiciones y no duda de que le 'cuerda para rato' para pelear por su tercera corona de F1 con Aston Martin. En declaraciones al portal especializado Motorsport.com, el australiano asegura que no hay que descartar que Alonso siga corriendo "hasta los 44 años".

"Por supuesto, creo que cuando te haces mayor, todos maduramos de diferentes maneras, y tenemos distintas prioridades en nuestra vida. Él ha estado en este paddock durante 20 años, naturalmente, es diferente a cuando llegó. Eso es obvio, pero el instinto y el piloto, todo sigue ahí", señala Webber. "Pienso que, los rasgos están ahí, todo lo que caracteriza a Fernando continúa ahí, es un competidor, quiere luchar de una forma realmente tenaz y gratificante para sí mismo", insiste.

"Tiene la oportunidad de quedarse más de estos dos años y podemos tener Alonso en F1 hasta los 44 años. Creo que le preocupa estar en casa sin hacer nada, ha tenido muchos momentos difíciles en su carrera, en los que siente que podría haber ido por otro camino con una carrera, pero ahora tiene otra oportunidad. No es que necesitáramos confirmación de su talento. No está en duda, pero ahora puede disfrutar liderando un equipo hacia la siguiente gran fase de su trayectoria, va a estar muy motivado, es increíble", subraya.

Disfruta de la Fórmula 1 en DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

Respecto a la valoración de Aston Martin Webber apuesta que pueden ganar alguna carrera ya en 2023: "Aunque que depende, por supuesto, de si Red Bull tiene una fiabilidad fenomenal, que sus victorias están aseguradas, pero Alonso puede conseguir una victoria en un día único, estoy seguro. El podio es absolutamente especial, pero no podemos olvidar que los Red Bull iban totalmente con el control de crucero, muy lentamente, así que están en una forma impresionante. Vamos a ver cómo el Aston Martin va en pistas donde la degradación es menor, pero estoy muy, muy feliz por Alonso y por el equipo, se merecen el resultado".