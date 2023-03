El histórico adelantamiento de Alonso a Hamilton, analizado al detalle

Las recreación de la maniobra de Alonso superando al piloto de Mercedes en la curva 10 de Sakhir revela la genialidad del asturiano "Ha sido impresionante" concedió Lewis tras la carrera , feliz por volver a batirse con su antiguo rival

Los seguidores de Fernando Alonso celebraron por todo lo alto su regreso al podio con Aston Martin en Bahrein pero sobre todo la sensacional actuación del piloto asturiano, que a sus 41 años ha demostrado estar en plena forma y en condiciones de pelear por estar arriba si tiene un coche competitivo. Pero el momento estelar no fue cuando Alonso superó a Carlos Sainz con el Ferrari para ser tercero en el gran premio, sino su adelantamiento previo a Lewis Hamilton (Mercedes), sin duda uno de los mayores rivales que ha tenido en su carrera. Los dos astros de la F1 se ensarzaron en una espectacular batalla de la que salió vencedor el bicampeón español gracias a una maniobra que pasará a la historia.

Alonso le había recortado más de 4 segundos a Hamilton y tras su segunda parada se encontró justo detrás del británico, con neumáticos más nuevos y un monoplaza que con menos combustible alcanzó su mejor rendimiento. Tal como refleja el vídeo detallado del pulso entre los dos pilotos que ha elaborado @Formuladdict, la reacción de Fernando, adelantando en el punto del circuito que menos esperaba el propio Lewis, fue realmente asombrosa.

The battle between Fernando Alonso and Lewis Hamilton during the Bahrain Grand Prix pic.twitter.com/ZPUaLFfCVY