Alonso lidera el primer ranking de la F1

El asturiano encabeza la lista de valoración de pilotos de la F1 por delante de Verstappen tras la primera carrera del año en Bahrein A pesar de ser cuarto en el gran premio, Carlos Sainz no aparece en el 'top 10' del raking, mientras Leclerc es quinto

La Fórmula 1 elabora su propia clasificación de pilotos según su rendimiento en cada gran premio. Y tras la carrera inaugural de Bahrein, quién está al frente de este "Power Ranking" no es el ganador de la carrera y vigente campeón Max Verstappen, sino el tercer clasificado Fernando Alonso.

Después de una ilusionante pretemporada y una no menos esperanzadora actuación en los ensayos libres del primer gran premio de 2023, Aston Martin y Fernando Alonso confirmaron su gran progresión conquistando un podio que supo a victoria teniendo en cuenta la decepción encajada por Fernando tras su último año en Alpine y el discreto balance de Aston Martin con Vettel y Stroll en 2022, cuando finalizaron séptimos en el campeonato de constructores.

El propio Alonso está tan sorprendido como su equipo y le ha dado retuit al ranking publicado por la FI:

⚡️ Our first @aramco Power Rankings of the year! ⚡️#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/rtL3WBPWV5