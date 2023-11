El 'on board' de la última vuelta de Alonso y Checo en Brasil, pura adrenalina

Se viraliza el vídeo difundido por la Fórmula 1 de la última vuelta de Checo y Alonso en Interlagos desde la cámara instalada en el coche del asturiano Las imágenes van acompañadas de los mensajes por radio entre el piloto y su ingeniero de pista en Aston Martin

La Fórmula 1 ha difundido las imágenes de la última vuelta de Fernando Alonso y Checo Pérez en el GP de São Paulo 2023, el pasado domingo, captadas desde la cámara 'on board' del monoplaza del asturiano. Además van acompañadas por los mensajes con del piloto con el muro de Aston Martin. Una delicia para los fans.

En las imágenes, se aprecia cómo en la última curvas del penúltimo giro, antes de entrar en la recta de meta, el ingeniero le dice a Fernando Alonso que puede coger el DRS de Pérez para pegarse a él y le pide que modifique algo del coche a través del volante. "Sí, cogerás el DRS. Ves a 'Strat 5', 'Strat 5'", le dice. Acto seguido, Alonso aplica el cambio a través del volante con la mano derecha mientras gira con la izquierda. Y se pega a Pérez antes de llegar a la curva 1.

