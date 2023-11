Red Bull señala el error de Checo Pérez en su lucha contra Fernando Alonso por el podio

Helmut Marko, asesor de Red Bull, lamenta el cuarto puesto de Pérez y desvela que fue por un fallo en las curvas 1 y 3 Aunque también califica como "increíble" la batalla entre Fernando Alonso y Checo Pérez

Fernando Alonso sigue maravillando al mundo con su podio conseguido in extremis tras una épica batalla contra Checo Pérez en Interlagos. Los dos pilotos nos han enseñado cuál es la verdadera esencia de la F1. Aquella que parecía perdida en los últimos años, por culpa de la poca equidad que existe entre el rendimiento de los coches, pero que queda restaurada con luchas en pista como esta. Aunque no todo el mundo está contento con el devenir de la batalla, ya que Helmut Marko, asesor de Red Bull, ha lamentado que Checo no haya superado a Alonso y señala cuál fue el error que condicionó su resultado en la carrera.

"En esa batalla entre Alonso y Checo Pérez, solo se puede opinar en retrospectiva. El error fue que Checo no salió bien de la curva 3 y luego hizo un pequeño movimiento en la recta camino a la curva 1, pero, en fin, fue increíble", ha comentado Marko en declaraciones a 'Sky Sports'.

El propio Alonso, al acabar la carrera también comentó que este fallo fue el que le permitió conseguir el octavo podio de la temporada: "Cuándo me adelantó a dos vueltas del final dije: 'Cuarto, es lo que hay'. Creía que no tendría otra oportunidad. Pero él se fue un pelín largo en la primera curva, cosa que me permitió engancharme en las curvas 2 y 3".

Helmut Marko es un hombre que siempre dice lo que piensa y nunca se calla su opinión. De hecho, en la previa del GP de Brasil, acusó a Alonso de crear los rumores de su fichaje por Red Bull para desviar la atención de su rendimiento en las últimas carreras, y también ha tenido ciertas declaraciones polémicas donde criticaba las actuaciones de uno de sus pilotos, Checo Pérez.

Aunque parece que ha calmado sus críticas contra el mexicano, ya que también ha tenido buenas palabras para él a pesar de perder el podio en la última vuelta: "Desde Austin, el ritmo ha sido el adecuado tanto en clasificación como en carrera".