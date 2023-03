La F1 tambien 'gana' en los Oscars

Jean Todt, artífice de la epoca dorada de Ferrari con Michael Schumacher y ex presidente de la FIA, es desde 2004 la pareja de Michelle Yeoh, ganadora del Oscar "¡Momento de pura gracia y de inmensa felicidad! ¡Qué viaje! Muy orgulloso de Michelle, quien recibió el Oscar de la Academia a la mejor actriz", comparte el francés en sus redes

La F1 también tuvo su 'minuto de gloria' en la ceremonia de los Oscars 2023. Jean Todt, artífice de la epoca dorada de Ferrari con Michael Schumacher y posteriormente elegido presidente de la FIA, donde ejerció el cargo entre 2009 y 2021, es desde hace muchos años la pareja de Michelle Yeoh, ganadora de la estatuilla a la mejor actriz principal por su papel en la película 'Todo a la vez en todas partes', que también fue la gran triunfadora de la noche como mejor película del año con siete premios.

Todt, que comenzó su relación con Michelle en 2004 y llegó a incluirla en el staff de la FIA, se mostró orgulloso de su compañera, que ha hecho historia al ser la primera mujer de origen asiático en conquistar Hollywood con un Oscar. Yeoh, de 60 años, se impuso en la votación a Ana de Armas (Blonde), Cate Blanchett (TÁR), Michelle Williams (Los Fabelman) y Andrea Riseborough (To Leslie).

Feliz, Jean Todt compartió en las redes su noche de ensueño junto a Michelle en el Dolby Theatre de Los Angeles.

Moment of pure grace and immense happiness! What a journey! So proud of Michelle who received the Oscar Academy Award of the best actress #EverythingEverywhereAllAtOnce pic.twitter.com/jANwzI0sQE