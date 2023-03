Hamilton, crítico con Mercedes: "Ya les advertí y no me escucharon"

"Ya les comenté el año pasado los problemas que tenía el coche. He conducido muchos monoplazas de Fórmula 1 en mi vida y sé muy bien lo que necesita un coche y lo que no" dice Lewis "Todavía somos múltiples campeones mundiales, sólo que este año y el pasado no nos funcionó. Sin embargo, esto no significa que no podamos dar un paso adelante", señala

Después de la carrera inaugural de Bahrein, la tensión se ha apoderado de Mercedes. El equipo que encadenó ocho títulos mundiales en la era híbrida y perdió la corona a manos de Red Bull, no consigue reaccionar y la atmósfera está muy enrarecida. Tanto, que incluso su heptacampeón Lewis Hamilton, acostubrado a compartir sus éxitos con el personal de la fábrica y dedicarle multitud de elogios a su equipo, ha empezado a mostrarse crítico. Según él, de forma constructiva.

Para empezar y en declaraciones a la BBC, Lewis ha desmentido a su compatriota y ex compañero de parrilla Jenson Button, que rumoreó sus planes de retirada: "Independientemente de lo que pase que pase este año, pienso seguir intentádolo".

Y respecto a Mercedes, considera que les advirtió en 2022 de que el concepto de monoplaza no era adecuado. "Ya les comenté el año pasado los problemas que tenía el coche. He conducido muchos monoplazas de Fórmula 1 en mi vida, así que sé muy bien lo que necesita un coche y lo que no necesita", dice el inglés

"Creo que se trata de asumir la responsabilidad, de que admitan lo que hay y digan 'sí, sabes qué, no te escuchamos, no estamos donde deberíamos estar y tenemos que seguir trabajando'", añade Lewis, que aún así confía en la reacción de Mercedes a estas alturas de la temporada: "Tenemos que mirar el equilibrio del coche en las curvas, tenemos que ver y estudiar todos nuestros puntos débiles, tenemos que unirnos como equipo y eso es lo que estamos haciendo en este momento".

"Todavía somos múltiples campeones mundiales, sólo que este año y el pasado no nos funcionó. Sin embargo, esto no significa que no podamos progresar y dar un paso adelante", concluye.