Mercado de Fichajes, en directo hoy: rumores y última hora de Mbappé, el Barça, Echeverri...

La decisión está tomada: Jonatan Giráldez no seguirá en el Barça

Jonatan Giráldez no seguirá en el banquillo del FC Barcelona. El técnico del primer equipo femenino, como adelantó Relevo, ya ha comunicado internamente al club -directiva, 'staff' y ahora también jugadoras- que no acepta la oferta de renovación y, según ha podido saber SPORT, no hay marcha atrás, es una decisión irrevocable y, si no hay un giro de guion inesperado, tampoco hay posible contraoferta que le pueda convencer.