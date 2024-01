¡Van Dijk también podría irse del Liverpool!

Liverpool vive un auténtico terremoto tras el anuncio de Jürgen Klopp. El alemán confirmó que dejará el equipo el próximo verano, abriendo así una ventana a la especulación sobre quién dirigirá el próximo proyecto de uno de los equipos más importantes de Europa. Sin embargo, parece que el adiós del técnico podría no ser la única salida importante en el conjunto 'red'.

Preguntado por si se veía a sí mismo como parte de la próxima era del Liverpool, la era post-Klopp, Virgil Van Dijk no se mostró para nada contundente. "Esa es una gran pregunta. Bueno, no lo sé", explicó el capitán en declaraciones recogidas por The Guardian.

Al holandés solo le quedan 18 meses de contrato, por lo que no tardaron en recalcarle que debería tomar una decisión pronto. "Eso es correcto, buenas matemáticas", respondió Van Dijk. "Escucha, no lo sé. El club tendrá un gran trabajo entre manos, eso lo sabemos. Para reemplazar al entrenador y a todo el personal que se va... hay tantas cosas que cambiarán. Tengo mucha curiosidad por saber qué dirección tomará el club, pero cuando se anuncie veremos nuestra situación, no lo puedo decir ahora".

Con estas declaraciones, Van Dijk parece confirmar que su renovación dependerá de la reestructuración que sufra el Liverpool y de quién será el nuevo entrenador del equipo inglés.