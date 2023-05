Suso carga contra Mendilibar: "Nunca he corrido y tampoco voy a hacerlo ahora”

El jugador sevillista respondió a las exigencias de su entrenador para jugar más El gaditano ha aprovechado para atizar públicamente a Sampaoli y sus 'extraños métodos'

La llegada de José Luis Mendilibar ha revolucionado la realidad del Sevilla. El equipo de Nervión vive su mejor momento de la temporada con el técnico vasco en los banquillos y muchos jugadores se han visto beneficiados por el cambio de entrenador, entre ellos Suso.

El extremo sevillista se temía lo peor con la llegada de Mendilibar a Sevilla. El entrenador vasco, defensor de un estilo de juego agresivo y pragmático, chocaba con la pausa y técnica que propone el gaditano cuando se encuentra en el terreno de juego.

Sin embargo, desde el primer momento, 'Mendi' se propuso sacar el mejor rendimiento del extremo sevillista. En una de sus primeras declaraciones, el vasco mandó una advertencia a Suso y dejó claro que si 'quería jugar más tendría que correr más de lo que corría'.

Los comentarios de su entrenador llegaron a los oídos de Suso, a quien no le sentaron bien las declaraciones de su entrenador. En una entrevista a 'Onda Cero', el jugador quiso dejar claro su disconformidad con las palabras de Mendilibar.

"Dijo que si quería jugar por la derecha tenía que correr más. Hablamos y le dije que no me gustó porque, sinceramente, si te digo la verdad, yo nunca he corrido. Tampoco voy a correr ahora. Yo corro con la pelota. No puedo correr lo mismo que Fernando. No me gustó lo que dijo Mendilibar pero hablé con él y está todo aclarado. Lo dijo para motivar. Es un muy buen hombre y está trabajando bien”, declaró Suso.

En otro sentido, el gaditano criticó los métodos de su antiguo entrenador, Sampaoli, con quien el Sevilla estuvo a punto de entrar en el descenso: “Lo que yo viví antes no lo he vivido nunca en mi carrera. Han sido cosas tan particulares, tan raras... El fútbol es mucho más fácil, con los futbolistas que tenemos, no había que inventar mucho", concluyó el jugador.