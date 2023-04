Mendilibar confía: "Claro que se puede remontar"

El entrenador del Sevilla aseguró tener claro que se puede eliminar al Manchester United El técnico vizcaíno espera ver el estadio a tope y apoyando de principio a los jugadores

El entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, ha declarado este miércoles en rueda de prensa que "todo ayuda" de cara a los cuartos de final de la Liga Europa que dilucidarán mañana ante el Manchester United, ya que "ganar en Valencia y empatar allí en la ida" significa que su "equipo está bien".

Mendilibar aseguró tener "claro que se los puede eliminar", aunque considera que se trata de "un rival difícil pero los dos equipos parten al cincuenta por ciento", después de "una primera media hora en Manchester" en la que pensó "¡la que nos va a caer!" pero al final empató con "dos goles de rebote, que son cosas que pasan si llegas muchas veces al área rival".

El técnico vizcaíno no se detiene a analizar las posibles bajas de los ingleses "hasta que no den la alineación", porque tienen a "jugadores tocados que pueden apretar e igual no llegan en plenitud", si bien sabe que "el equipo que saque será muy bueno juegue quien juegue".

Una de las dudas del Manchester United es Marcus Rashford, "uno de los mejores delanteros de Europa", que se perdió la ida por lesión y "si juega mañana, es porque estará bien" porque no cree "que corran riesgos", ya que "no es fácil que tras tanto tiempo lesionado, pueda jugar de inicio".

Mendilibar espera "ver el estadio a tope y apoyando de principio a los jugadores", puesto que "esta competición es aquí diferente a otras y se nota en la calle", si bien advirtió que no considera "que la eliminatoria se fácil tras el 2-2", al contrario, "es muy complicada" frente a un rival "con experiencia, que sabe jugar un cuarto de final a vida a muerte".

El preparador vasco señaló que "cuando asciendes de Tercera a Segunda, es algo importante para 5.000 personas pero lo de mañana es importante para mucha más gente", así que cree que "es lo más llamativo que" le ha "podido pasar" en su carrera, "pero ojalá no sea lo último".

El entrenador sevillista informó de la baja por lesión de Joan Jordán para, al menos, las dos próximas semanas, pero el resto de los futbolistas están disponibles (salvo el sancionado Montiel) porque "ante un partido así, nadie se baja del barco: Jesús -Navas- y Fernando por haber jugado en el City, Álex Telles porque es su equipo... todos están deseando jugar".