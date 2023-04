Rakitic pica al United: “¡Cuidado!”

El Sevilla busca en el Sánchez-Pizjuán el pase a semifinales de la Europa League cargado de optimismo tras el 2-2 de la ida Los 'red devils' llegan a Nervión con varios jugadores tocados, entre los que se encuentra Marcus Rashford

Cuenta la leyenda que el Sevilla mantiene un idilio con la Europa League, competición que ha ganado más veces que nadie. Hasta el minuto 83 del partido de ida disputado en Mánchester, con el marcador 2-0 en contra, quién lo hubiera dicho. Pero el fútbol tiene estas cosas. Llegaron entonces los dos autogoles del United y el sevillismo volvió a creer en el amor.

Una semana después, sueña el Sevilla con otra noche europea mágica, de esas en las que arde el Sánchez-Pizjuán y se te ponen los vellos de punta cuando suena el himo hispalense cantado a capela por su afición, a la que el 2-2 que trae su equipo de Inglaterra le ha llenado el estómago de mariposas.

"El Sevilla, cuando se levanta, cuidado", advertía este miércoles Ivan Rakitic al Manchester United. "Si conseguimos ganar, no habremos llegado todavía a lo que queremos, así que es un partido para disfrutarlo. Los que vamos a estar en el estadio y todos los que sienten nuestros colores. Que disfruten de esta previa, de ir por la calle, de los comentarios con la gente. Lo que estamos viendo, en Europa no es lo habitual. Pocos equipos pueden hablar al nivel nuestro y tenemos que seguir haciendo historia", profundizó el exazulgrana, que conoce a la hinchada del Sevilla como pocos.

Esta noche, en juego, estará el pase a las semifinales de la Europa League, que depararía una eliminatoria contra la Juventus o el Sporting de Portugal. Pero antes, claro, habrá que ganar al United. O como mínimo empatar e imponerse en una hipotética tanda de penaltis.

Los 'red devils' llegan a Sevilla con las bajas seguras de Bruno Fernandes, por sanción, y Scott McTominay, Alejandro Garnacho y Donny van de Beek por lesión. Erik Ten Hag tampoco podrá contar con sus dos centrales titulares: Raphaël Varane y Lisandro Martínez. Al final, sí viajaron los tocados Marcus Rashford, Marcel Sabitzer y Luke Shaw, pero todo hace indicar que sólo el lateral zurdo jugará de inicio. Victor Lindelöf y Harry Maguire formarán en el eje de la zaga. Por ahí debería buscar las cosquillas el Sevilla a los ingleses.

José Luis Mendilibar, por su parte, no tiene disponibles a Gonzalo Montiel por acumulación de tarjetas ni a Jordán por lesión. El técnico vasco tampoco podrá alinear a Pape Gueye porque no está inscrito en la competición. Aun así, presentará un once casi de gala con la presencia de Jesús Navas en el carril derecho. Huelga decir que el 'Teatro de los Sueños' andaluz se llenará hasta la bandera.

POSIBLES ALINEACIONES

Sevilla (4-2-3-1): Bono; Jesús Navas, Badé, Marcao, Acuña; Gudelj, Fernando; Suso, Rakitic, Ocampos; En-Nesyri.

Manchester United (4-3-3): De Gea; Dalot, Maguire, Lindelof, Shaw; Eriksen, Casemiro, Fred; Antony, Martial, Sancho.

Árbitro: Artur Dias (Portugal).

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Hora: 21.00