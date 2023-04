Mendilibar, agradecido con los jugadores: "Son los artífices de todo esto"

El entrenador del Sevilla habló tras la clasificación a las semifinales de la Europa League "¿La Juve? Completamente diferente al United", comentó

El entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, celebró la clasificación de los hispalenses a las semifinales de la Europa League, todo tras vencer al todopoderoso Manchester United goleándoles por 3-0 para una eliminatoria que terminó 5-2 en el global.

El técnico habló de sus futbolistas a los micrófonos de Movistar: "Agradecido por tener esta oportunidad de jugar con el United. Ver que aunque hemos jugado con algunos más pequeños, podemos estar contra esos futbolistas. Agradezco a los jugadores, que son los artífices de todo esto. El trabajo de un entrenador es que crean en lo que le dices. Eso se ha visto en el primer gol", destacó.

Además, dejó palabras también para la afición: "Sientes en la llegada del estadio con la gente apoyándote, con el himno, las gradas a tope. Es un sentimiento de que no sólo jugamos nosotros, también la gente, que te va a ayudar. Hemos podido ganarle al United, hemos ganado el partido 3-0 y los jugadores tienen que creer, creer y creer".

Por último se refirió a la Juventus, próximo rival: "Completamente diferente al United, no tienen velocidad y alegría cómo estos pero sí son más equipo y serán más difícil que éstos". Y prefirió no hablar de finales: "A esto no he llegado nunca, es un día muy muy feliz, espero que no sea el último".