Medina Cantalejo, a Estrada Fernández: "¿Me explicas qué haces mirando el Linkedin de mi hija?"

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, tuvo su particular cruzada contra el colegiado de VAR Xavier Estrada tras su querella por el caso Negreira antes de que la Fiscalía presentara su propia denuncia. Las disputas entre ambos llegaron al ámbito personal, llegando a involucrar a la hija del presidente del CTA.

Los audios a los que ha tenido acceso en exclusiva Libertad Digital muestran la tensa relación entre ambos, provocada por la querella del colegiado de VAR contra José María Enríquez Negreira y, posteriormente, demandase laboralmente a la Federación Española por su contrato.

El pasado 9 de mayo, el diario El Debate desvelaba que la Federación Española había ascendido a la hija mayor de Medina Cantalejo tras el nombramiento de su padre como jefe de árbitros. El colegiado de VAR Xavier Estrada, accedió a la red profesional Linkedin de la hija pequeña de Medina Cantalejo ese mismo día.

La red social, usada para publicar la experiencia laboral de cada usuario con el objetivo de contactar con empresas y empleados de todo el mundo, registra los datos de las visitas a los perfiles profesionales de cada persona. La investigación de Estrada Fernández fue advertida por la hija menor de Medina Cantalejo, quien advirtió a su padre sobre las acciones del colegiado de VAR.

El presidente del CTA pidió entonces explicaciones en un audio a Estrada Fernández por su visita digital: "Buenas tardes Xavi. Ehhh, ¿tú me puedes explicar qué es lo que haces tú mirando el Linkedin de mi hija pequeña, de mi hija Natalia? Porque después de lo que ha salido de la mayor, ehhh no entiendo, no entiendo cuál es tu curiosidad en ver el, el perfil profesional de, de mi hija Natalia", preguntó Medina Cantalejo.

"Y me gustaría que me explicaras el de qué va esto, ¿vale? Porque hay límites que no se pueden pasar. Esto es una red pública y tal, pero explícame tú a mí un poco cuál es la historia ésta de que tú estés mirando el perfil profesional de mi hija pequeña, ¿vale?", explicó con enfado.

El colegiado de VAR fue despedido 12 días después del audio enviado, tal y como recuerda Libertad Digital, motivado por la querella por el Caso Negreira y la denuncia laboral contra la Real Federación Española de Fútbol.