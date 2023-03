Medina Cantalejo: "Ningún árbitro ha amañado un partido"

"No hay ni una sola prueba, ni una evidencia, de que un árbitro haya sido deshonesto. Hay cosas imputables a gente que en algún día estuvo en esta casa, el daño ya está hecho y la mancha ahí queda", dijo El presidente del CTA defendió la honestidad del colectivo arbitral, añadiendo que "la mancha -Negreira- ahí queda"

Luis Medina Cantalejo, presidente del CTA, manifestó hoy en rueda de prensa que "los árbitros no son corruptos. Es un día difícil, donde nos tenemos que comer cosas que nada tienen que ver con nosotros. Es quizás, el día más triste para el arbitraje en España".

"Hay un árbitro que no ha contestado a los requerimientos de la RFEF", manifestó sobre la investigación del 'Caso Negreira', añadiendo que "Integridad nos solicitó información al respecto y trabajamos para proporcionársela. Nada más conocer dicha información, convoqué a toda la plantilla arbitral vía online para darlo a conocer", dijo.

El excolegiado andaluz manifestó contundente: "No hay ni una sola prueba, ni una evidencia, de que un árbitro haya sido deshonesto. Hay cosas imputables a gente que en algún día estuvo en esta casa, el daño ya está hecho y la mancha ahí queda. Pero nosotros seguiremos trabajando y dirigiendo los partidos".

Medina añadía que "nadie tiene mayor interés que nosotros en todo esto se aclare de una vez. Solo ha habido tres nombres de los que se ha hablado: de Enríquez Negreira, el de su hijo y el del FC Barcelona".

"No soy corrupto. Vosotros, los árbitros, no sois corruptos. Esto que ha pasado es una vergüenza y que hay que limpiarla con la honestidad que tantos años habéis demostrado", concluyó entre aplausos.

Preguntado sobre si sospechó alguna vez de Enríquez, el presidente del CTA dijo: "He estado en activo muchos años. También en la dirección técnica y en el VAR. Si alguien hubiera tenido la sospecha de eso, Sánchez Arminio lo habría puesto en la calle inmediatamente. Nosotros seremos malos, buenos o regulares pero nunca haremos algo así".

"Pongo la mano en el fuego por Sánchez Arminio. Sí la pondría. Él ha sido el presidente de muchos árbitros. He hablado con él y está muy fastidiado. Era su responsabilidad que este hombre fuera vicepresidente. Queremos que no haya ninguna duda. Esto no lo hemos provocado nosotros", añadió.

"Una Liga es muy larga y habrá errores a favor y en contra de un equipo a lo largo de la misma. Al final los equipos que van bien están arriba y los que están mal, abajo. El árbitro siempre tiene que estar fuerte para saber qué papel desempeña y no dejarse llevar por las presiones. Puede pasar en una jornada o un partido que un error interfiera, pero no en una Liga", comentó.