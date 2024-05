El Niza quiere aprovecharse de un PSG que piensa en la Copa

Lo que pase en la Ligue 1 es indiferente para un PSG que ganó su tercera Ligue 1 consecutiva (la decimosegunda de la historia del club) y que solo tiene una fecha marcada en el calendario: el 25 de mayo, día en que se medirán al Olympique de Lyon en la final de Copa. Sin embargo, esta noche se enfrentan al Niza (21:00 horas) en el duelo correspondiente a la jornada 32 de liga, que aplazaron para que el conjunto parisino pudiese encarar las semifinales de Champions con menos desgaste.

Los de Luis Enrique no se juegan nada y lo más probable es que haga rotaciones en el Allianz Riviera. El que seguramente no estará es Kylian Mbappé, que se despidió el pasado fin de semana de su afición con la derrota por 1-3 ante el Toulouse. El martes, el PSG confirmó en un parte médico unas molestias en el isquiotibial izquierdo y no se ejercitó con el resto de la plantilla.

LA CHAMPIONS, EL GRAN OBJETIVO DEL NIZA

Por su parte, el cuadro dirigido por Francesco Farioli, que apunta a entrenar al Ajax de Ámsterdam la próxima campaña, tiene asegurada su presencia en alguna competición europea, pero quieren entrar en Champions. Quintos con 54 puntos y un partido pendiente, podrían asaltar la cuarta o tercera plaza del campeonato, defendidas por Brest y Lille, ambos con 58 puntos.

La solidez del Niza de Farioli tratará de plantar cara al PSG en Francia / Agencias

El cuadro de la Costa Azul depende de sí mismo para lograrlo, y el primer paso para conseguir el gran objetivo es superar a un PSG que piensa en la Copa para dar el golpe definitivo al Lille en el Pierre Mauroy en la última jornada. Un empate ante los de Luis Enrique también mantendría la puerta abierta de la Champions, pero tendrían que ganar en la última jornada y mejorar el 'goal average' general.