Medina Cantalejo llamó "rata" y "traidor" a Estrada Fernández

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) descalificó al exárbitro tras querellarse por el caso Negreira antes de que la Fiscalía presentara su propia denuncia "Aunque sea lo último que haga en el C.T.A., te voy a echar, y te voy a echar con todo el deshonor y toda la mala leche que tengo, que sabéis que algunas veces es mucha", amenazó Medina Cantalejo

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, llamó "rata" y "traidor" al exárbitro Xavier Estrada Fernández tras querellarse por el caso Negreira antes de que la Fiscalía presentara su propia denuncia.

Así se refleja en el audio al que ha tenido acceso en exclusiva Libertad Digital aportado por Estrada Fernández ante el Juzgado de los Social nº 32 de Madrid urante un juicio celebrado la semana pasada por una demanda demandó vulneración de Derechos Fundamentales contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Estrada Fernández argumenta que fue despedido como árbitro de VAR tras iniciar un pleito laboral previo con la RFEF que preside Luis Rubiales a causa de su contrato laboral. El excolegiado denuncia que la Federación camufló su despido, que en realidad fue una represalia, aprovechando el caso Vinicius el pasado 21 de mayo.

La grabación procede de una intervención de Luis Medina Cantalejo el pasado 21 de abril en un seminario al que fue convocado el propio Estrada Fernández. El presidente del CTA se refiere a un árbitro, al que no alude directamente, que habría filtrado supuestamente información a los periodistas. Este seminario se celebró dos meses después de que Estrada Fernández se querellase por el caso Negreira y tres semanas después de que demandase por motivos laborales a la Federación.

Medina Cantalejo asegura que en el CTA tienen que "tomar una postura de fuerza" en el asunto. Después afirma textualmente lo siguiente: "El personajillo, ¿no?, o los personajillos: llamarte rata, yo creo que es aumentar un poco la calidad de lo que eres, ¿eh?, porque yo creo que no llegas ni a hámster, ni a ratoncillo pequeño. Eres un personajillo que posiblemente no ha alcanzado sus metas deportivas, y con esto estás dando muestras de por qué. Ese hámster, esa pequeña cosa que está aquí entre nosotros, sin importancia, sin valores y sin nada, pues, pues eso, no tenía otra cosa que hacer, o sí tenía que hacer, que era pasarle a un periodista o a varios, pero en concreto tenemos localizado a uno, que estaba completamente informado de todo", añade el presidente del CTA.

Y prosigue: "Yo les dije: que no os coarte vuestra libertad de reuniros, ¿verdad?, un nada, ¿no?, un aire, porque tú eres tú, el que lo ha hecho eres, pues nada, la cosa más insignificante, que posiblemente habrá pasado por el arbitraje español, ¿eh? Simplemente quieres destacar, ¿eh?, y ganarte a lo mejor el beneplácito de cierta prensa, de cierta prensa".

Medina Cantalejo añade: "Vas a meter la pata, en algún momento vas a meter la pata. Y aunque sea lo último que haga en el C.T.A., te voy a echar, y te voy a echar con todo el deshonor y toda la mala leche que tengo, que sabéis que algunas veces es mucha. Yo, por supuesto, no digo que haya sido nadie en concreto, pero ándate con ojo. Ándate con ojo. Y sabéis que yo no digo nada de manera gratuita: Si metes la pata o te cogemos, vas a la puñetera calle deshonrado, ya te lo digo, vas a ir deshonrado, porque eres la deshonra del arbitraje español, de la historia del arbitraje español. Siempre ha habido algún pobrecito que filtraba cosas que luego ha terminado en estos programillas de la noche. (...) Pídele a Dios que no te coja. ¿Vale? Y esto es lo que vamos a perder. Este es el tiempo que vamos a perder, con eso, con esta cosilla que tenemos por aquí, sin la mayor importancia, dentro del grupo. La jornada. Pues joder, la jornada ha sido dura, complicada…", concluye.

La transcripción completa del audio Medina Cantalejo que desvela Libertad Digital

Tenemos que tomar una postura de fuerza, pues mucho más contundente. Y ya os digo, ¿eh?, que eso es lo acertado, es lo acertado. Dicho esto, y esto va el "personajillo", ¿no?, o los "personajillos": llamarte rata, yo creo que es aumentar un poco la calidad de lo que eres, ¿eh?, porque yo creo que no llegas ni a hámster, ni a ratoncillo pequeño. Eres un personajillo que posiblemente no ha alcanzado sus metas deportivas, y con esto estás dando muestras de por qué, ¿eh? No nos va sacar de nuestras casillas, estoy muy tranquilo. No conseguiste tu objetivo, que era cargarte la reunión, ¿verdad?

Porque para quien no lo sepa, porque creo que hay alguno que todavía vive en la inopia, ¿eh?, vive en el mundo rosa y no se entera de las cosas, creo que hubo hasta un periodista dentro de la sala, es decir, alguno del grupo, o algunos del grupo, le ha pasado a la prensa el enlace de una reunión privada donde ibais a tratar de vuestros derechos, de vuestra situación y de lo que os preocupa, ¿eh?

Ese "hámster", esa pequeña cosa que está aquí entre nosotros, sin importancia, sin valores y sin nada, pues, pues eso, no tenía otra cosa que hacer, o sí tenía que hacer, que era pasarle a un periodista o a varios, pero en concreto tenemos localizado a uno, que estaba completamente informado de todo, tanto es así que rápidamente, mira y a mí se me llamó cuando ya estaba todo suspendido, porque yo iba con el presidente para Ceuta, precisamente para ver a un chico que le habían dado una paliza en un partido de juveniles, y en el aeropuerto pues se nos informó, pues por parte de vuestros representantes, de que la reunión se había cortado porque había filtraciones y lo sabía la prensa, incluso que podía haber alguien dentro, ¿no?

Bueno, pues ya está, no… Yo les dije: que no os coarte vuestra libertad de reuniros, ¿verdad?, un nada, ¿no?, un aire, porque tú eres tú, el que lo ha hecho eres, pues nada, la cosa más insignificante, que posiblemente habrá pasado por el arbitraje español, ¿eh? Simplemente quieres destacar, ¿eh?, y ganarte a lo mejor el beneplácito de cierta prensa, de cierta prensa que en el momento, ¿eh? que se te acabe el chollo, ya verás lo que te lo van a agradecer, y nosotros claro que hemos hecho.

Mira esto es muy complicado, es complicado de detectar quién eres… En algún momento vas a meter la pata, en algún momento vas a meter la pata. Y aunque sea lo último que haga en el C.T.A., te voy a echar, y te voy a echar con todo el deshonor y toda la mala leche que tengo, que sabéis que algunas veces es mucha. No ahora, ahora no. No pienso gastar un "átimo" de adrenalina en ti, eh… Hemos entrado en la página de este periodista, hemos visto que alguno de vosotros es seguidor de este periodista. Yo, por supuesto, no digo que haya sido nadie en concreto, pero ándate con ojo. Ándate con ojo. Y sabéis que yo no digo nada de manera gratuita: Si metes la pata o te cogemos, vas a la puñetera calle deshonrado, ya te lo digo, vas a ir deshonrado, porque eres la deshonra del arbitraje español, de la historia del arbitraje español.

Siempre ha habido algún pobrecito que filtraba cosas que luego ha terminado en estos programillas de la noche. (...) Pídele a Dios que no te coja. ¿Vale? Y esto es lo que vamos a perder. Este es el tiempo que vamos a perder, con eso, con esta cosilla que tenemos por aquí, sin la mayor importancia, dentro del grupo. La jornada. Pues joder, la jornada ha sido dura, complicada…".