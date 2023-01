Iglesias Villanueva, sobre su error en Cádiz: "Siento enfado, cabreo, dolor y contrariedad conmigo mismo"

El colegiado pide disculpas a través de una carta abierta publicada por la RFEF "Nadie puede poner en tela de juicio la honestidad de los árbitros españoles"

Cádiz y Elche empataron 1-1 en el partido que enfrentó a gaditanos e ilicitanos el pasado lunes en la ciudad andaluza. La polémica llegó con el gol del empate de los visitantes, por un claro fuera de juego no señalado y que el VAR, a cargo de Iglesias Villanueva, no entró a revisar. Tras el cruce de comunicados entre La Liga, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) y la Federación, además del entendible enfado del club cadista, ahora ha sido el propio árbitro el que se ha pronunciado sobre su error.

A través de una carta abierta publicada por el CTA en la web de la RFEF, Iglesias Villanueva pide disculpas al Cádiz. "No me apetece utilizar un discurso autómata y manido para decir cosas del tipo: todos nos equivocamos, los jugadores también fallan, los entrenadores… lo que siento es enfado, cabreo, dolor y contrariedad conmigo mismo por el error cometido", se expresa el árbitro.

El fuera de juego de Ponce privó al Cádiz de dos puntos vitales en la lucha por la permanencia. Iglesias Villanueva no consideró oportuno revisar la jugada y la anotación subió el marcador. "Siento que una mala decisión mía haya perjudicado al Cádiz CF y pido disculpas por ello a la entidad y su afición donde siempre me han tratado con mucho respeto", reconoce el colegiado.

Tras el partido, el mismo Comité de Árbitros, a través de la Federación, emitió un comunicado en el que instaba a La Liga a implementar la tecnología del fuera de juego semiautomático en la competición. La respuesta de la entidad que preside Javier Tebas no se hizo esperar; desde La Liga pidieron autocrítica a la RFEF y al CTA y "que dejen de eludir responsabilidades". Iglesias Villanueva también hace mención de esas publicaciones en su carta: "No entiendo que se haya utilizado esta jugada para hablar y criticar otras cuestiones relacionadas con la RFEF que nada tienen que ver con el error cometido y que a mí sinceramente se me escapan".

"No soy partidario de que los árbitros hablemos de jugadas o expliquemos nuestros errores, pero seguramente por la excepcionalidad de la situación, los aficionados y el fútbol esta vez lo merecían", sigue Iglesias Villanueva, quien considera que "quien más ha perdido en esta historia soy yo". Por último, el colegiado no considera que ese fallo deba comprometer la imagen del arbitraje en La Liga. "Siento que se cuestione cada fin de semana, casi ya de manera diaria, la honestidad y la independencia de los árbitros y sus decisiones. Reitero que nadie puede poner en tela de juicio la honestidad de los árbitros españoles ni la mía después de tantos años de implicación y profesionalidad", añade.