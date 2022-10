Gattuso hace diagnóstico: “Hay un problema de mentalidad”

El técnico del Valencia lanzó una advertencia a su plantilla en la rueda de prensa previa al partido ante el Mallorca A pesar de la reprimenda, reconoció estar "muy contento por cómo está jugando el equipo en solo tres meses"

El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, advirtió públicamente a su plantilla de que no les basta con jugar una parte para ganar los partidos y achacó el bajón de juego que ha tenido su equipo en los dos últimos encuentros en la segunda mitad no a una cuestión física sino de mentalidad.

“No hablo de técnica solo, hablo de mentalidad. Hay que convencer a los jugadores de que hay que seguir. Con lo que hacemos hasta ahora no es bastante, solo con 45 o 50 minutos no es bastante. No es un problema de un jugador o dos porque cambiamos jugadores, no es un problema físico sino de que hay que tener siempre la misma mentalidad”, destacó en una rueda de prensa que abrió mostrando sus condolencias y las del club al Villarreal y a la familia de José Manuel Llaneza por su fallecimiento.

El técnico insistió una y otra vez que ni la presión ni el posicionamiento de su equipo en las segundas partes son las mismas que en las primeras. “Hay mucha diferencia”, señaló tras aportar algunos datos analíticos en esta dirección.

“La presión no es la misma y luego cuando tenemos la pelota hay mucha distancia para jugar de primera. No es algo fácil, estoy muy contento por cómo está jugando el equipo en solo tres meses pero tenemos el deber de mejorar este problema. La llave está aquí”, aseguró Gattuso, que dijo que lograr eso es “la prioridad”

“Hay que seguir con el estilo 95 minutos. No me gusta jugar atrás en los últimos 20 o 25 metros especialmente en esta liga que tiene muchos jugadores de calidad y seguramente te van a marcar”, advirtió Gattuso que añadió que deben mejorar también “la segunda línea” en su sistema zonal de defensa de las jugadas a balón parado.

Gattuso admitió que siente el mismo temor que tenía hace una semana antes de recibir al Elche en Mestalla ahora que será el Mallorca quien les visite este sábado. “Es un equipo que se defiende muy bien. Su entrenador, Javier Aguirre, tiene mucha experiencia. Es un equipo que cuando juegan al contraataque tiene cuatro o cinco jugadores con mucha velocidad y algunos que van muy fuertes de cabeza. Es un equipo bien organizado y que sabe lo que hace”, destacó.