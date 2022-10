Rafa Mir: "Sampaoli trae una ilusión renovada"

En una entrevista en Goal, el ariete sevillista resalta que "Lopetegui es un gran técnico, pero en el fútbol los resultados mandan" "Debemos encontrar la línea de trabajo que tenemos ahora con el nuevo míster y seguir creciendo”, afirma

Rafa Mir ha regresado a la titularidad con la llegada de Jorge Sampaoli al banquillo del Sevilla. El delantero murciano afirma en una entrevista concedida a 'Goal.com' que "Sampaoli trae una ilusión renovada, ese es el mayor cambio".

El ariete hispalense señala: "Los resultados mandan, Julen es un grandísimo entrenador pero no estaban saliendo las cosas y desde el club decidieron cambiar. Los jugadores poco podíamos hacer más allá de trabajar con sus ideas. No salían los resultados y en ese punto el que decide es el club”.

“Al final creo que el problema han sido los resultados. Cuando los resultados no salen, lo primero que pasa es que cae el entrenador, es así y es la ley del fútbol. Los jugadores estamos trabajando al máximo, tenemos calidad y hay que ponerla al servicio del equipo para darle la vuelta a la situación. No es lo que todos queríamos porque tenemos otras aspiraciones pero la realidad nos ha situado aquí y tenemos que encontrar la línea de trabajo que tenemos ahora con el mister y seguir creciendo”, señala

Respecto a la llegada de Sampaoli, el ex de Wolves o Huesca indica: "Estamos conociendo las nuevas ideas del míster, todo lo que propone. Creo que es un entrenador con mucho carácter, con una idea muy fija en el juego. Estamos conociendo sus ideas y creo que para mi fútbol es muy bueno e iremos viendo cómo se desarrolla esta relación”.

En ese sentido, el espigado delantero manifiesta que "cuando viene una persona nueva trae una ilusión renovada y un ambiente renovado. Ese es el mayor cambio que hemos tenido para mejorar todo un poco. A partir de ahí tenemos que crecer, no queda otra que seguir trabajando y luchando para darle la vuelta a la situación. El míster ha traído su idea nueva y todos la estamos cogiendo. Para el delantero quiere que estemos arriba, demos salida al juego y hay que coger esas ideas lo antes posible para poder transmitirlas”".

Rafa Mir analiza la visita del Sevilla al Santiago Bernabéu: "Trabajamos para sacar el mejor resultado posible. Da igual el rival que sea y la situación, somos el Sevilla y trabajaremos al máximo para conseguir el mejor resultado. Soy delantero y quiero marcar siempre, es verdad que el Bernabéu es una plaza especial pero todos los goles son importantes, da igual dónde sean y trabajo para ello”.

El delantero del Sevilla FC no se moja en el debate Lewandowski-Benzema: "La verdad que siempre me fijo en todos los delanteros, no sólo en Lewandowski o Benzema. Viendo a los demás también aprendes, me gustan los delanteros rematadores y que llegan al área. Siempre sigo LaLiga y por supuesto sigo los partidos de los dos”.

A nivel personal, así se ve Rafa en su segunda campaña en el Pizjuán: “Creo que he crecido mucho como persona y como jugador en este tiempo en Sevilla. Un club de la exigencia del Sevilla te hace madurar y creo que me está viniendo bien para crecer como jugador. Estoy con mucha ilusión, con muchas ganas”.