Así se escucharán los audios de las revisiones del VAR

El arbitraje español quiere mejorar de la mano de la transparencia y la justicia. A partir de la primera semifinal de la Supercopa de España 2024, que se celebrará este miércoles con Real Madrid y Atlético de Madrid como protagonistas, se escucharán los audios de las revisiones del VAR. Es decir, cuando el árbitro consulte una acción en la pantalla, se podrá escuchar la conversación íntegra que mantenga con el colegiado que esté en la sala del VOR.

El derbi madrileño será el punto de partida de un cambio muy importante en el abritraje español. Demandado por aficionados, técnicos, jugadores y algunos excolegiados, además de en esta Supercopa disputada en Arabia Saudí, también se escucharán las conversaciones entre el árbitro del campo y la sala VOR en LaLiga..

Así lo ha explicado Luis Medina Cantalejo a través de los canales de la RFEF: "Se conocerá el proceso de imágenes y las conversaciones entre el árbitro de campo y el del VOR en las revisiones en el monitor".

¿CÓMO FUNCIONARÁ?

El diálogo entre el árbitro de campo y el del VAR se podrá escuchar una vez ya esté finalizado el partido, ofrecidos por la empresa en cuestión que tiene los derechos audiovisuales de cada competición. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) pidió que los audios se escucharan en directo, pero la IFAB, máximo organismo del arbitraje, no lo permitió y obligó a que se ofrecieran al público una vez finalizados los encuentros. Si no se da ninguna situación en la que tenga que intervenir el VAR, no se reproducirá ningún tipo de conversación entre árbitros.

LA ÚLTIMA PALABRA LA TIENE EL ÁRBITRO DE CAMPO

Evidentemente, quién tendrá la última palabra seguirá siendo el árbitro de campo, tal como explica Medina Cantalejo en el vídeo que ha publicado la RFEF para explicar los cambios: "Como siempre, el árbitro de campo será el que decida qué decisión tomar".

El exárbitro español asegura que es un movimiento en favor de una "mayor transparencia y para que se conozca la profesionalidad de los árbitros". A su vez, se quiere demostrar que "no se oculta nada". Y advierte: "ya veréis que muchas veces es hasta aburrido".