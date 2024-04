Francia elige a las Guerreras, pero no a los Hispanos en el sorteo de los Juegos

Las selecciones femenina y masculina de balonmano han conocido este martes sus rivales en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de París después de lograr la clasificación vía Preolímpicos.

El sorteo estuvo marcado por la capacidad de elegir grupo que tienen los anfitriones de los Juegos, una selección francesa que además es la vigente campeona tanto en hombres como en mujeres. Es algo similar a lo que sucede en España con la Copa del Rey y la Copa de la Reina.

Una de las dos manos inocentes fue el exazulgrana Jérôme Fernández, ganador de la Champions con el Barcelona en la temporada 2004-05 y doble campeón olímpico en Pekín 2008 y Londres 2012.

Y lo cierto es que las Guerreras no tuvieron mala suerte en el sorteo, aunque la elección de Francia complica las cosas y de cara a unos hipotéticos cuartos de final los rivales del otro grupo serán de aúpa.

España tendrá otra oportunidad de vengarse de su tradicional 'bestia negra' Países Bajos, que la derrotó en la final del Mundial de 2019, en el partido decisivo del pasado Mundial en diciembre y el pasado domingo en Torrevieja en un duelo entre equipos clasificados (26-27).

El grupo de las Guerreras en los Juegos de París / SPORT.ES

Junto a españolas y neerlandesas, el Grupo B lo completan Angola, Brasil y Hungría. El problema es que Francia (actual campeona olímpica y mundial) eligió completarlo "con el objetivo de acabar primera, porque en el otro están Dinamarca y Noruega", explicó el seleccionador 'bleu' Oliver Krumbholz.

En el otro grupo, las danesas (terceras en el pasado Mundial) y noruegas (plata) parten como favoritas junto a Alemania (cuarta), Suecia, Eslovenia y Corea. Sin duda, el grupo de la muerte en la competición femenina de los Juegos de París.

Turno para los Hispanos, con la internacional gala Siraba Dembélé (CSM Bucarest), plata en los Juegos de Río 2016. El equipo que dirige Jordi Ribera tendrá duros rivales en el Grupo A, pero también evita a otros cocos con el objetivo de repetir en el podio tras el bronce de Tokio 2020.

Clasificada también en los Preolímpicos, la selección española compartirá el Grupo A con la Croacia de Luka Cindric, la potente Alemania, Suecia con los azulgranas Hampus Wanne y Jonathan Carlsbogard y la Eslovenia de un Domen Makuc que apura las fechas tras su grave lesión en la pretemporada y que salvo sorpresa no estará en el equipo.

¿Y por qué será rival Eslovenia? Pues porque esta vez la campeona olímpica Francia eligió el otro grupo para evitar a la Dinamarca del 'muro' Emil Nielsen hasta una hipotética final. Además de galos y escandinavos, el Grupo B lo forman Noruega, Hungría, Argentina y una Egipto ante la que los Hispanos conquistaron el bronce en Tokio y que tendrá en el banquillo a Juan Carlos Pastor, campeón mundial con España en 2005.

El grupo de los Hispanos en París 2024 / SPORT.ES

No lo admitió abiertamente el seleccionador francés Guillaume Gille. "No quiero menospreciar a ningún rival. El nivel general es muy alto y no ha sido fácil elegir el grupo, pero al final nos hemos decantado por el B", explicó el responsable del equipo que cuenta con el portento azulgrana Dika Mem junto a Tim N'Guessan y a Melvyn Richardson.

El formato de ambos torneos consistirá en una liguilla a un partido con cinco duelos en esta primera fase y el premio de los cuartos de final para los cuatro primeros de cada grupo, que se cruzarán en cruz: primeros contra cuartos y segundos contra terceros.