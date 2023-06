Los 'ex' de la Bundesliga analizan al Magdeburgo

Carlsbogard y Wanne vivieron el curso pasado en la Bundesliga cómo el Magdeburgo lograba el título Ambos coinciden en que se trata de un equipo muy completo que les pondrá las cosas muy difíciles

Los dos únicos jugadores del Barça con experiencia en tierras alemanas son Hampus Wanne (Flensburg) y Jonathan Carlsbogard (Lemgo), quienes vivieron en primera persona cómo el Magdeburgo lograba la pasada Bundesliga con 64 puntos, seis más que el THW Kiel.

En el cuerpo técnico, el míster Carlos Ortega dirigió al Hannover de 2017 a 2021 y el entrenador de porteros Tomas Svensson se retiró en el Rhein Neckar (2011-12), donde siguió hasta 2014 en el staff. También trabajó en el Magdeburgo desde 2015 hasta que en 2021 el malagueño lo reclutó para el Barça. "El Magdeburgo es un grandísimo equipo que nos ha molestado muchísimo en otras circunstancias y en otro continente. Es un equipo muy incómodo para cualquiera, pero ganarnos también es muy complicado", comentaba el sueco a principios de semana a SPORT.

Hampus Wanne

En la Bundesliga 21-22, el Flensburg endosó al Magdeburgo sus dos únicas derrotas (29-32 con seis goles de Wanne y 33-30 sin tantos del extremo azulgrana). “El Magdeburgo es un gran equipo. El año pasado me enfrenté a ellos en la Bundesliga y fueron campeones. Llegan muy bien a la Final Four y tengo la sensación de que no paran de mejorar. Llevan bastantes años jugando juntos y son muy intensos”, comentó a SPORT.

“Tampoco tenemos que obsesionarnos con el rival. Estamos en una Final Four y los cuatro equipos son muy buenos. Yo gané en Colonia en mi primera temporada en Flensburg (2013-13) y quiero repetir esa gran experiencia”, añadió Wanne.

Carlsbogard y Wanne se llevan especialmente bien | VALENTÍ ENRICH

En cuanto a su temporada, el extremo derecho enfatizó que "ha tenido muchos altos y bajos, pero es normal después de cambiarlo todo. Ahora ya estamos en la Final Four y es lo único que cuenta. Jonathan me hizo las cosas más fáciles. Es importante tener al lado a un compatriota al que además ya conocía de la selección", comentó.

Jonathan Carlsbogard

Del Lemgo llegó Carlsbogard y cada vez es más útil en ataque tras erigirse en referente defensivo para Ortega. “El Magdeburgo es un equipo realmente bueno capaz de controlar todas las facetas del juego. Son buenos en defensa, corren mucho y muy bien y saben atacar en estático. Hay que intentar pararlos rápido, porque si mueven la bola acaban encontrando lo que buscan”, explicó el lateral izquierdo.

“Debemos estar muy atentos en defensa. Ellos buscan el uno contra uno todo el rato para hacer goles o para desestabilizarte. Tienes que estar preparado y encontrar el momento exacto para todo, porque si te relajas un segundo estás muerto”, añadió el de Göteborg.

Los dos suecos se han ayudado mucho mutuamente | VALENTÍ ENRICH

"Ahora es cuando mejor me encuentro en todos los sentidos desde que llegué al Barça. Al principio me costó controlarlo todo, los sistemas de ataque, el entramado defensivo. Me encuentro más cómodo en los partidos y tengo muy claro lo que Carlos y el equipo quieren de mí", manifestó el jugador escandinavo.

En cuanto a la presencia de Hampus en el equipo, el lateral destacó que "ha sido un gran apoyo y me ha facilitado las cosas. Cuando es todo nuevo, tener al lado a alguien como él es una ventaja, porque podíamos hablar de cómo nos iba, ayudarnos o escucharnos en nuestro idioma. Y es alguien que tiene más o menos tus costumbres", concluyó.