¿Remontadas de líder o líder de remontadas?

El Girona es el equipo de Primera División que más veces le ha dado la vuelta a un marcador adverso: contra el Valencia cosechó la sexta remontada del curso Stuani: “Sabemos que, en cualquier momento del partido, tenemos todas las herramientas para generar situaciones de gol que nos den puntos”

Una de las muchas características del Girona, colíder de Primera División con el Real Madrid, es la resiliencia. El equipo de Míchel tiene la capacidad de sobreponerse a un marcador desfavorable y, por eso, cuando el Valencia se puso por delante con un gol de Hugo Duro en el minuto 56, nadie tenía ninguna duda de que los rojiblancos serían capaces de darle la vuelta.

El equipo fue a buscar el gol ante un buen Mamardashvili y lo encontró gracias al coraje de Stuani. El delantero uruguayo marcó un doblete en cuestión de seis minutos (82’ y 88’) para hacer posible la remontada (2-1) y mantener el pulso al conjunto blanco.

Con esta, ya son 6 las remontadas que han conseguido los rojiblancos desde que arrancó la liga. Es decir, de las 12 victorias que suman, la mitad han sido después de cambiar un marcador en contra. Esto ha pasado contra Mallorca (5-3), Villarreal (1-2), Almería (5-2), Osasuna (2-4), Rayo (1-2) y Valencia (2-1). El Girona es, por lo tanto, el líder de remontadas en LaLiga EA Sports. Casualmente, el otro equipo que más ha conseguido es el Madrid. En el caso del conjunto blanco, los de Ancelotti acumulan 4 remontadas hasta el momento.

“Un triunfo como este es fundamental para continuar con la ilusión y las ganas que tenemos. Sobre todo, aquí en casa. Alargamos la dinámica de ganar partidos y, de nuevo, con remontada. Hacerlo así nos ratifica”, comentaba Stuani en la zona mixta después del partido.

Para el capitán, las remontadas son fruto de “la calma y la confianza que tiene el equipo”: “Podemos revertir una situación adversa porque creemos en lo que hacemos. Lo tenemos muy claro. Sabemos que, en cualquier momento del partido, tenemos las herramientas para generar situaciones de gol que nos den puntos”.

Solo quiere ayudar

Contra el Valencia, Stuani encontró el gol siete minutos después de entrar. “Mi mentalidad es de querer ayudar el equipo en todo momento. Íbamos perdiendo y tenía ganas de dar todo lo que tenía a mi alcance para revertir la situación. Estoy contento de haberlo conseguido”, dijo.

Según el killer, “no es fácil entrar al terreno de juego como suplente porque siempre he sido un jugador que ha querido estar dentro”: “Jugar me encanta y, por eso, trabajo cada día. Pero también entiendo la situación y al entrenador, y estoy con él al cien por cien. Lo único que me pasa por la cabeza es ayudar al equipo cuando toque, ya sea de titular como contra el Athletic o unos minutos como hoy. Intento ayudar al equipo desde donde sea. Es lo más importante”.