Delirio en Montilivi

Dos goles de Stuani en seis minutos cambian el 0-1 de Hugo Duro y certifican la victoria del Girona El conjunto de Míchel se coloca líder de LaLiga EA Sports a la espera de lo que haga el Real Madrid

El cielo se estaba ennegreciendo. No estaba jugando mal el Girona, pero entre el fútbol rácano del Valencia y la poca clarividencia en ataque de los de Míchel, parecía que saldría cruz. Pues no. Tampoco. Este equipo tiene tanta fe y tanta confianza que ni en los peores escenarios se rinde. Tanto es así que, después del gol valenciano de Hugo Duro en un error de David López, el equipo ha insistido hasta el final y en seis minutos locos (m.82 y m.86), entre Couto y Stuani han desatascado el partido. Dos acciones calcadas por la derecha del brasileño han acabado con dos goles del uruguayo, el segundo con la colaboración de Mosquera, que han hecho desbordar la euforia en Montilivi.

Finalmente Dovbyk se recuperó a tiempo y formó parte de un once titular que tuvo a David López como la otra novedad. El retorno del de Sant Cugat hizo que el equipo formara con tres defensas en la salida de la pelota, con Èric Garcia al lado derecho y con Miguel Gutiérrez jugando lejos del lateral. Muy prometedores fueron los primeros minutos de partido del Girona. El Valencia dejó ya desde el servicio de centro que renunciaba a la pelota y que venía con la intención de robar y salir rápidamente al contragolpe.

Una primera llegada de Dovbyk y una posesión abismal hacía frotarse las manos a los aficionados rojiblancos. "Nos lo pasaremos bien", se oía. No sería tan fácil. La lesión de Yangel Herrera al cabo de diez minutos del silbato inicial restañó el buen comienzo de partido. Míchel se decantó por Pablo Torre para sustituir el venezolano. La interrupción no le fue nada bien al Girona, a quien le costó volver coger el ritmo y llegar con peligro. Cuando lo hacía, además, caía a menudo a la trampa del fuera de juego de un Valencia que estuvo a punto de clavar un susto en una transición que Fran Pérez por poco no finaliza con gol.

El Girona estaba avisado. Pese a la propuesta rácana futbolísticamente, el Valencia tenía armas para hacer daño y, si podía, lo intentaría. Con poca fluidez por las bandas, hasta que Tsygankov no empezó no volvió el peligro. Dovbyk encontraría el camino del gol en una acción, pero fue invalidada correctamente por fuera de juego. El delantero ucraniano tuvo otra muy clara que Mamardashvili resolvió muy bien.

En la reanudación, parecía que las cosas que se volvían a encarar. Savinho se había situado en la banda derecha y hacía lo que quería con Yarek, y de sus pies nacieron dos buenas ocasiones de Aleix Garcia. El de Ulldecona se encontró con la respuesta espectacular de un Mamardashvili inmenso. Sobre todo la segunda, que generó los "ohs" de Montilivi. Eran los mejores minutos del partido del equipo, pero un error de David López acabó con el 0-1 de Hugo Duro.

El gol dejó tocado al Girona que, aun así, con la entrada de Stuani y Couto en el campo, cambió la situación. Dos acciones calcadas por la derecha del brasileño acabaron con dos goles del uruguayo, el segundo en colaboración de Mosquera. Montilivi estalló de euforia y celebró una victoria que todavía habría podido ser más amplia si el VAR no hubiera invalidado el tercero a Savinho.