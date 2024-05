Fermín, primer doblete (con caramelito) y tercer MVP

Fermín López fue, con diferencia, el jugador del partido. Convirtió los dos goles del FC Barcelona en Almería y fue uno de los jugadores que puso mayor intensidad en el juego, con y sin balón. El andaluz, que completó su primer partido de Liga, fue nombrado MVP del partido con justicia (el tercero de la temporada tras los alcanzados contra el Shakhtar Donetsk en Champions League y el Barbastro, en Copa). Fermín está demostrando que tiene un sitio en el equipo y cada día se lo pone más difícil a Xavi para elegir. Sin lugar a dudas, se ha ganado seguir en el primer equipo azulgrana. De hecho, renovó en octubre de 2023 hasta junio de 2027 con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros.

Goles

Fermín, con el doblete de anoche —el primero que consigue en partido oficial con el Barça— suma ya 10 goles en todas las competiciones y es el tercer máximo realizador del equipo azulgrana, solo por detrás de Lewandowski (24) y Ferran (11). Joao Félix, Raphinha y Fermín suman 10. En Liga, el andaluz es el segundo máximo realizador, superado solo por el delantero centro polaco (17 dianas). Con 7 están Ferran, Joao Félix y Fermín.

Satisfecho

Tras el encuentro, el ‘16’ del Barça se mostró muy contento por su actuación y por el doblete pero, por encima de todo, destacó que lo que le hizo más feliz fue sumar los tres puntos. “Estoy muy contento por ayudar al equipo con goles y más contento por la victoria, que la verdad es que la necesitábamos. Vamos a luchar por la segunda plaza”.

El futbolista barcelonista agregó que “la segunda posición (aunque sea un objetivo de mínimos) es nuestro objetivo hasta el final, lo vamos a intentar y vamos por el buen camino”.

Cuestionado por el primer gol, tras una asistencia de Héctor Fort, comentó que su compañero “me ha puesto un caramelito, siempre he tenido buen timmig en los remates de cabeza, pero más que por los goles, estoy contento por la victoria del equipo”.

Fermín reconoció que no fue un partido perfecto porque hubo momentos en los que “nos hemos relajado un poco con el partido a favor y ellos tuvieron algunas ocasiones, pero lo importante es que ganamos y hay que seguir así hasta el final”. Y sobre las palabras que le dijo Ter Stegen al final del partido, dijo: “Marc me ayuda siempre, me ha felicitado por el doblete”.

Jugó 90 minutos, marcó dos goles en cuatro disparos a puerta, tocó el balón en 63 ocasiones y tuvo un porcentaje de acierto en el pase del 95% (40 bien de 38). Completó los dos regates que intentó, recibió una falta y cayó en un fuera de juego.