Mateu Lahoz desvela el gran problema del VAR en España

El exárbitro ha criticado la falta de independencia que tienen los colegiados para tomar decisiones Pese a que está retirado, no ha descartado la posibilidad de volver a coger el silbato

Las jornadas siguen pasando y la polémica no termina de desaparecer en LaLiga. Mateu Lahoz, exárbitro de Primera División, ha estado muy vinculado a una circunstancia donde ha aparecido un nuevo protagonista, ya que la figura del árbitro de campo cada vez parece más irrelevante por el peso que ha cogido el VAR desde su instauración.

El valenciano, quien actualmente es comentarista arbitral en la Cadena COPE, avisó que "nos vamos a cargar el fútbol en España" si se continúan aplicando decisiones en función de una herramienta que "ahora mismo no se está utilizando bien".

Los árbitros son cuestionados por decisiones que, en muchas ocasiones, no toman ellos. "El fútbol no es de los árbitros", afirmaba Mateu. En ese sentido, el poder que anteriormente tenía la persona encargada de dirigir el encuentro desde el terreno de juego parece que está disminuyendo. Muchas son las ocasiones donde el colegiado ha tenido que contradecir su resolución a un lance del juego por las órdenes que le llegaban desde la sala VOR.

El VAR, teóricamente, llegó al fútbol con la intención de poner fin a las polémicas. Sin embargo, está sucediendo todo lo contrario. Este aparato tecnológico ha dejado en un segundo lugar a los árbitros, quienes necesitan ayuda, pero también independencia. "Cuando yo me he equivocado lo he hecho de forma honesta. Lo he hecho con mi criterio y con mi discreción de las jugadas. Y puedo estar equivocado", declaraba en el programa 'Tiempo de Juego'.

Estas equivocaciones hicieron, en cierto modo, que dejase de pitar a finales de la pasada temporada por una decisión del Comité Técnico Arbitral (CTA). A sus 46 años, Mateu Lahoz las ha visto de todos los colores. "Durante 32 años he tenido ascensos y también he sufrido muchísimas 'neveras', tanto estando en el VAR como en el verde", afirmaba.

Aunque no esconde su deseo de volver a coger el silbato, primero espera que cambien muchas cosas. Especialmente, porque en España se albergará el Mundial 2030, donde estará en juego el prestigio de su colectivo.

A día de hoy, la imagen del árbitro está muy debilitada. El VAR, que tenía la responsabilidad de cambiar este paradigma, también se ha encargado de dejar en la estacada a gente como Mateu Lahoz.