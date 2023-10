Estrada Fernández desvela la existencia de una segunda sala VOR

Estrada Fernández afirmó la existencia de una 'sala de operaciones' que existe, pero cuya labor no está recogida ni definida en ningún protocolo o reglamento El ex árbitro habló en la tertulia de La Tribu en Radio Marca

El ex árbitro de la liga española, Estrada Fernández, afirmó en una entrevista en Radio Marca la existencia de una segunda sala VOR 'secreta', de la que no tenían constancia ni los clubes, ni Liga ni la propia Federación. Dejó claro que la sala del VAR secreta viene usándose desde hace años por parte de miembros del Comité Técnico de Árbitros.

"Hay dos salas. Una sala de los técnicos y operarios, del Hawk Eye, que son los técnicos y operadores del VAR. Y una sala de operaciones que no viene reflejada ni en los estatutos de la Federación, ni en el protocolo VAR ni en nuestros contratos laborales". Estrada Fernández Ex árbitro de la liga española

El 12 de agosto del 2018, fue la primera vez que se utilizó el VAR en España. Se creó como una herramienta de soporte a los árbitros del terreno de juego. A pesar de ello, lo vemos en nuestra Liga, sigue habiendo polémicas y críticas, pero es una tecnología útil. Hablamos de una única sala, pero Estrada nos desvela que hay una segunda, y es secreta, de la que no pueden hablar.

También habla sobre el colegiado actual y afirmó que mientras se encuentren en activo, no podrán hablar: "Es lógico que ningún compañero hable cuando está en activo porque no puede por contrato y porque sabéis todos los que sucedería. Y después de haber leído la noticia en otro medio de comunicación, te das cuenta de que hay gente que también está molesta. Lo más importante hubiera sido que en su momento, cuando se creó la figura del director de operaciones como la propia sala, el Comité tenía que haberlo explicado al mundo mundial", comenta el ex árbitro.

Desde la sala se toman decisiones y está en comunicación con el VAR. "La función de ese Director de Operaciones responsable de este espacio anexo a la sala VOR no están definidas en ningún reglamento. Se hacen distintas funciones y no están justificadas las responsabilidades ni las funciones del director de operaciones.”

Además, ha desvelado que árbitros como Clós Gómez. Velasco Carballo o Undiano Mallenco estaban en una sala apartada, siguiendo el partido y en comunicación con la sala VAR. Sobre todo, en los clásicos.

"Que ha habido comunicaciones entre las dos salas está claro. A nosotros se nos comentaba que todo el audio queda grabado, excepto el que viene de la sala de operaciones al árbitro de VAR". Estrada Fernández

Los clásicos

Estrada afirma además que ha habido interferencias entre la sala externa y las decisiones sobre el terreno de juego por el árbitro principal: "Que ha habido comunicación es claro, pero tendría que ser ellos quienes lo explicasen", dijo el ex colegiado, a la vez que también dejó claro que: "Los Clásicos tienen más repercusión, pero hay situaciones de juego que son complejas indistintamente que sea un Clásico u otro partido", añade Estrada.

A lo largo de la mañana está previsto que la Federación emita un comunicado sobre el asunto.